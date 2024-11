Vừa chốt ngày chia 2.000 đồng/cp, một cổ phiếu dược phẩm lập tức "bốc đầu" lên đỉnh 13 tháng

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (mã: VMD) thông báo ngày 10/12 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/cp (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/12/2024. Thời gian thanh toán vào 20/12/2024.

Với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vimedimex sẽ phải chi gần 31 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông.

Nhìn lại lịch sử chia cổ tức trong các năm qua của VMD, tỷ lệ cổ tức cao nhất ở mức 20% và thấp nhất ở mức 10% (năm 2021). Vào năm 2021, công ty dược phẩm này chia cổ tức thấp trong bối cảnh cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị Công an TP. Hà Nội khởi tố do những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Thời điểm này, bà Loan còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã: HBS). Hồi tháng 9 vừa qua, bà Loan bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù và phải nộp ngân sách Nhà nước 40 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, Vimedimex ghi nhận gần 851 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt gần 22 tỷ đồng, tương ứng giảm 52% so với cùng kỳ 2023. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 33 tỷ đồng trong năm 2024, công ty mới thực hiện được 31%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VMD sau thông tin chốt cổ tức đã bất ngờ tăng vọt gần 6% trong phiên 21/12, qua đó tiến lên mức giá 20.300 đồng/cp. Đây đồng thời là vùng giá cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây mà cổ phiếu này đạt được (kể từ tháng 10/2023).