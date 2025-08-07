Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo

07-08-2025 - 17:47 PM | Kinh tế số

Nam thanh niên ở Hà Nội bị lừa mất hơn 100 triệu đồng khi nghe điện thoại giả danh Công an.

Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo- Ảnh 1.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện thoại để lừa đảo. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều trường hợp là thanh niên trẻ do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Mới đây, Công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của một nam thanh niên. Theo đó, anh H (SN 2000; trú tại: Hà Nội) có nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ rửa tiền, đánh cắp thông tin.

Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Do lo sợ, anh H đã chuyển hơn 100 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

MT

Nhịp sống thị trường

