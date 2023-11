Vừa lấy chồng 1 ngày, Doãn Hải My liền có động thái chuẩn con dâu Thái Bình được người ở quê khen nức nở

Sau đám cưới rộn ràng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày trọng đại với cư dân mạng. Ai nấy đều dành nhiều lời chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc.

Tuy nhiên thứ khiến nhiều người chú ý nhất phải kể đến là hình ảnh đầu tiên được nàng dâu mới đăng tải sau đám cưới. Không phải khoảnh khắc đẹp lung linh hay lãng mạn nhất, Doãn Hải My lại đăng ảnh mình đang thoải mái ngồi ăn giò giữa tiệc cưới. “Được ăn miếng giò mà tỉnh cả người ạ” - cô nàng viết thêm.

Hình ảnh đầu tiên được Doãn Hải My đăng tải sau đám cưới

Phía dưới hình ảnh này, netizen để lại loạt bình luận vừa khen cô dâu xinh vừa đồng cảm vì đám cưới vất vả. Đặc biệt nhiều người còn thích thú khi thấy Doãn Hải My ăn rất ngon lành, khẳng định cô nàng là chuẩn dâu Thái Bình.

“Giò Thái Bình số 1”, “Chuẩn dâu Thái Bình rồi”, “Cô dâu ăn giò thôi mà cũng xinh nhỉ?”, “Đúng con dâu Thái Bình rồi, không lệch đi tí nào”, “Ai rồi cũng mê giò Thái Bình thôi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Lễ ăn hỏi và đám cưới diễn ra trong một ngày nên cô dâu chú rể khá vất vả

Mẹ chú rể trao quà cưới cho cặp đôi

Trước đó Doãn Hải My cũng có nhiều lần ghi điểm với gia đình Văn Hậu và cư dân mạng dù chưa chính thức làm dâu Thái Bình. Cụ thể khi theo chàng cầu thủ về quê, Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen từ gia đình và họ hàng nhà Văn Hậu. Mọi người tiết lộ cô nàng rất hòa đồng, sẵn sàng vào bếp phụ giúp khi nhà có cỗ. Ngay cả khi bố mẹ Văn Hậu không muốn để Doãn Hải My động tay thì cô vẫn chủ động xắn tay áo vào làm cùng mọi người.