Vừa lừa được tiền, 1 phút sau kẻ gian đã phải trả lại vì lập tức nhận thông điệp mạnh mẽ từ công an

Cục Cảnh sát giao thông đường cao tốc khu vực Ninh Hạ tại Trung Quốc cho biết, đã giải quyết tại chỗ một vụ lừa đảo viễn thông trong khi giải quyết một vụ va chạm giao thông trên đường cao tốc Guqing, Trung Quốc. Đặc biệt, cảnh sát đã giúp đỡ thành công người tài xế bị lừa chuyển khoản nhận lại được 5.300 NDT (tương đương khoảng 17 triệu đồng).

Cụ thể, cảnh sát giao thông đường cao tốc khu vực Ninh Hạ tại Trung Quốc nhận được một cuộc gọi nói rằng một chiếc xe bị hỏng trên đường cao tốc Guqing do gặp phải va chạm khi tham gia giao thông. Chiếc xe không thể di chuyển và người đi đường đã gọi cảnh sát ngay lập tức.

Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát và công an thuộc khu vực Ninh Hạ tại Trung Quốc đã đi đến địa điểm chiếc xe ô tô gặp phải sự cố ngay lập tức. Khi nói chuyện với tài xế, công an và cảnh sát nhận thấy người tài xế này đã bị lừa.

Cụ thể, người tài xế cho biết, lúc chiếc xe bị va chạm và gặp phải sự cố không thể di chuyển, vì quá gấp nên người tài xế đã sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm dịch vụ cứu hộ trên WeChat giúp anh xử lý chiếc xe ô tô.

Bên kia yêu cầu người tài xế đặt cọc khoảng 2.000 NDT (khoảng 6 triệu đồng) trước. Vì quá cần cứu hộ tới nên người tài xế đã chuyển tiền mà không suy nghĩ nhiều, sau đó không những xe cứu hộ không tới mà bên kia còn yêu cầu người tài xế tiếp tục thanh toán khoản tiền cuối cùng 3.200 NDT (khoảng 11 triệu đồng) để xe cứu hộ đến ngay lập tức.

Anh tài xế không suy nghĩ nhiều và đang chuẩn bị chuyển tiền thì cảnh sát giao thông và công an đến hiện trường. Sau đó, đối tượng lừa đảo cố tình lảnh tránh với nhiều lý do và yêu cầu người tài xế tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi nghe người tài xế trình bày, cảnh sát giao thông và công an ngay lập tức phán đoán đây là một vụ lừa đảo viễn thông điển hình. Công an có mặt tại hiện tường ngay lập tức thu giữ điện thoại di động của tài xế bị lừa đảo và thực hiện nghiệp vụ lấy được thông tin của kẻ lừa đảo, sau đó thực hiện cuộc gọi video cho đối tượng lừa đảo và nói rằng: “Công an chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã có được thông tin của bạn, hãy trả lại ngay 2.000 NDT cho người tài xế, nếu không bạn sẽ bị tóm gọn sau vài tiếng nữa”.

Công an nhấn mạnh thêm: “Đừng nghĩ rằng chúng tôi không thể tìm thấy bạn”. Nhận được lời cảnh cáo mạnh mẽ của công an nên kẻ lừa đảo nói rằng sẽ hoàn lại tiền ngay lập tức. Ngay sau lời cảnh cáo của công an, kẻ lừa đảo đã hoàn trả 2.000 NDT mà tài xế đã bị lừa chuyển khoản trong vòng 1 phút.

Sau vụ việc, công an đã nhắc nhở tài xế sau này không được để bị lừa, đồng thời thường xuyên gọi điện thoại đề phòng khi xảy ra tai nạn để nâng cao khả năng nhận biết thật giả.

Cùng với đó, công an và cảnh sát giao thông đường cao tốc Trung Quốc cũng nhắc nhở người dân nếu xe bị hỏng hóc hoặc không thể di chuyển do xảy ra va chạm trên đường cao tốc, vui lòng bật đèn nháy kép của xe, gọi điện cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Đặc biệt, công an cảnh báo không thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên hoặc gọi xe cứu hộ qua WeChat để tránh bị lừa đảo qua viễn thông.

Ngoài kiểu lừa đảo như trên, hiện nay, có rất nhiều trò lừa đảo tinh vi xảy ra, người trẻ cần phải cánh giác và người lớn tuổi cần hết sức chú ý. Điển hình như chiêu lừa đảo sử dụng AI thay đổi khuôn mặt và giả làm người thân, công an… để lừa đảo tiền.

Theo đó, không nên tin vào những tin nhắn rác có đầu số lạ, nếu có bất kỳ mã xác minh nào trong đó, đừng ấn vào các đường link liên kết. Không nên tin bất kỳ cuộc điện thoại lạ nào đề cập đến tiền, đặc biệt là những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền, thanh toán, vay tiền…