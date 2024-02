“Vua" lương thực miền Nam đã bán bao nhiêu gạo trong năm 2023?

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gần đây, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã thông tin về những kết quả đạt được cũng như định hướng chiến lược trong năm 2024.

Cụ thể, trong năm 2023, Vinafood 2 đã hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh với sản lượng gạo bán ra 1.531.003 tấn, đạt 169,83% so kế hoạch năm, bằng 130,71% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu với sản lượng 1.273.860 tấn và bán nội địa 257.143 tấn); các mặt hàng khác như bột mì, cá cơm, thực phẩm chế biến… cũng ghi nhận tăng trưởng cao; kim ngạch xuất khẩu đạt 700,774 triệu USD (đạt 209,75% so kế hoạch năm); tổng doanh thu ước thực hiện 23.000 tỷ đồng, đạt 150,46% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế khoảng 121 tỷ đồng đạt 120,46% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp , năm 2023 vừa qua Vinafood 2 đã rất nỗ lực trong việc thực hiện tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tổng công ty. Đặc biệt, nhóm người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với Đảng bộ Tổng công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai quyết liệt công tác sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trong kế hoạch năm 2024, Vinafood 2 đề ra các mục tiêu gồm: Đảm bảo mua vào quy gạo 936.000 tấn, tăng 103,25% so với kế hoạch năm 2023, xuất khẩu đạt 428,511 triệu USD, tăng 128,26% so với kế hoạch 2023. Doanh thu đạt 17.105,500 tỷ đồng đạt 111,62% so kế hoạch 2023, lợi nhuận toàn Tổng công ty lãi 105,160 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề nghị Nhóm đại diện vốn nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Tổng công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong Bộ máy Lãnh đạo Tổng công ty, tiếp tục là động lực cho sự phát triển, tăng trưởng của toàn Tổng công ty trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, phát huy, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại Tổng công ty, các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty và người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực đất đai có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đề nghị Vinafood 2 quan tâm, đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin , chuyển đổi số trong quản lý công tác kinh doanh, kế toán tài chính và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.