Vua Nệm giảm lỗ vượt kế hoạch, dự kiến tăng trưởng dương trong năm 2024

Vua Nệm - nhà bán lẻ nệm lớn bậc nhất Việt Nam đã ghi nhận những dấu hiệu tài chính tích cực sau một năm tiến hành cải tổ, tái cấu trúc toàn diện. Cụ thể, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Vua Nệm ghi nhận âm 9 tỷ đồng, giảm lỗ tới 16 tỷ đồng so với kế hoạch. Đặc biệt, từ tháng 6/2024, Vua Nệm đã đạt lợi nhuận sau thuế dương và tiếp tục duy trì trong tháng 7. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khả năng cao doanh nghiệp có thể đạt được lợi nhuận dương trong cả năm nay.

Khẳng định vị thế hàng đầu thị trường với 130 cửa hàng

Trong nỗ lực tối ưu hoạt động kinh doanh, nâng cao doanh số, Vua Nệm tiếp tục đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời mở thêm cửa hàng mới trong năm 2024. Chiến lược này không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo sự hiện diện thương hiệu trên khắp cả nước, củng cố thị phần mà còn tăng khả năng tiếp cận và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

Theo đó, trong năm 2024, Vua Nệm đã khai trương 6 cửa hàng. Điểm chung của các cửa hàng mới là diện tích nhỏ, vị trí được lựa chọn kỹ càng nên giá thuê thấp hơn, chi phí đầu tư ban đầu cũng tiết kiệm đáng kể so với trước. Tỷ lệ % thu nhập trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) ở cấp độ cửa hàng/doanh thu trong năm mở mới của 6 cửa hàng cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay, thời gian hoàn vốn giảm tới một nửa so với các cửa hàng cũ.

Lũy kế tới hết tháng 7/2024, 91,5% trong số tổng 130 cửa hàng của Vua Nệm đã đạt EBITDA dương, cao hơn 20,1% so với tỷ lệ 71,4% cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cũng cho biết, tỷ lệ và số lượng cửa hàng có EBITDA lũy kế âm đang giảm dần từ đầu năm và dự kiến đến cuối năm, 100% các cửa hàng sẽ đạt EBITDA dương.

Chiến lược mở mới đang chứng minh hiệu quả về mặt tài chính khi tiết kiệm được các chi phí thuê mặt bằng và đầu tư ban đầu.

Tăng trưởng nhờ chiến lược sản phẩm giá thấp

Bên cạnh việc tối ưu vận hành, tăng trưởng doanh số của Vua Nệm cũng có đóng góp không nhỏ của chiến lược sản phẩm giá thấp.

Đứng trước những thách thức do suy thoái kinh tế cũng như thay đổi thị hiếu của khách hàng, Vua Nệm nhanh chóng thích ứng bằng việc ra mắt các sản phẩm mới, đáp ứng những tiêu chí quan trọng hàng đầu của người dùng khi mua các sản phẩm, dịch vụ, bao gồm: giá cả, chất lượng và sự đa dạng sản phẩm.

Cụ thể, báo cáo của NielsenIQ Việt Nam cho biết, trong quý 1/2024, 62% người tiêu dùng Việt Nam thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng không cần thiết, khoảng 50% người dùng đã giảm bớt mua sắm những món đồ sang trọng. Trước đó, khảo sát được thực hiện vào tháng 8/2023 của Vietnam Report cũng cho thấy, quyết định mua hàng của người dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chất lượng sản phẩm (53,4%), sự đa dạng hàng hóa (47,2%), danh tiếng của các nhà bán lẻ (41,5%)...

Điều này giải thích vì sao Goodnight Magic (nệm lò xo), Goodnight Hachi (nệm foam), Goodnight Rena (nệm cao su foam), đặc biệt là Gummi Lite (nệm cao su foam) - những sản phẩm trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng của Vua Nệm luôn được người dùng yêu thích, đạt doanh thu tốt và góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của doanh nghiệp.

Sản phẩm bình ổn giá với chất lượng top đầu trong phân khúc giúp Vua Nệm ghi điểm với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng thị phần và tăng doanh thu.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tỷ lệ EBITDA ở cấp độ cửa hàng/doanh thu tăng tuyệt đối 5% so với cùng kỳ và tăng tuyệt đối 3% so với kế hoạch. Ở cấp độ công ty, EBITDA hiện cao gấp 2,1 lần so với kế hoạch ngân sách và gấp 2,8 lần so với cả năm 2023. Doanh thu tổng của Vua Nệm giảm nhẹ 6.5% so với cùng kỳ do tổng số ngày hoạt động cửa hàng giảm 15%.

Lý giải thêm về sự sụt giảm, Vua Nệm cho biết doanh nghiệp đã chủ động đóng cửa một số cửa hàng hoạt động chưa hiệu quả, xuất phát từ chiến lược tối ưu hóa mở mới. Do đó, dù doanh số tổng giảm nhưng hiệu quả được cải thiện rõ rệt: doanh số/cửa hàng/ ngày tăng 6% so với cùng kỳ; doanh thu kênh online và thương mại điện tử tăng hơn 30%.

"Quan điểm của chúng tôi là không chạy theo thị trường, tập trung phát triển những sản phẩm với nguyên vật liệu tốt, loại bỏ khâu trung gian, sản phẩm đi thẳng từ nhà máy đến cửa hàng với mức giá hợp lý nhất cho người tiêu dùng" - Đại diện Vua Nệm khẳng định.

Về kế hoạch sắp tới, Vua Nệm sẽ tập trung tối ưu hiệu quả cho 130 cửa hàng và kênh online, tiếp tục theo đuổi phân khúc bình ổn giá, hướng tới trải nghiệm mua sắm để bất cứ khách hàng nào vào cửa hàng của Vua Nệm cũng thấy hài lòng và chọn được sản phẩm ưng ý. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đang xem xét một số đề nghị cùng đồng hành của các quỹ/nhà đầu tư nước ngoài để tăng quy mô vốn, phục vụ cho việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, Vua Nệm tự tin đặt mục tiêu đạt lợi nhuận dương trong cả năm 2024.