Vừa tặng kèn saxophone đấu giá, huyền thoại “triệu bản” Kenny G bật mí thêm một món quà khiến người hâm mộ Việt “nóng lòng” chờ mong

Chiều 13/11, Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam tổ chức buổi Họp báo Gặp gỡ Nghệ sĩ Kenny G trước thềm sự kiện Kenny G Live In Vietnam được tổ chức vào 20h ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. ‏

‏Đêm diễn Kenny G Live in Vietnam mở màn dự án âm nhạc Good Morning Vietnam dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, nhằm lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam. Đồng thời, dự án còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì.‏

‏Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình chia sẻ: "Chương trình nhằm mục đích đưa âm nhạc quốc tế đỉnh cao đến với Việt Nam nên chúng tôi chọn tên Good Morning Việt Nam vì hình dung nó như một lời chào thân thiện mà mỗi người nước ngoài đến với Việt Nam đều có thể thốt lên và chúng ta cũng chào đón những người bạn quốc tế như thế".

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình chia sẻ thông tin xoay quanh dự án Good Morning Vietnam và đêm diễn của Kenny G

Với tư cách là nghệ sĩ mở màn dự án Good Morning Vietnam, huyền thoại saxophone từng giành giải Grammy Kenny G đã đến thủ đô Hà Nội cùng lời chào thân thiện từ hai nền văn hoá nhưng đã chạm tới nhau bởi âm nhạc, thứ cảm xúc không lời từ những giai điệu saxophone đã đi sâu vào ký ức của mỗi người yêu nhạc Việt Nam.‏

‏Xuất hiện tại buổi họp báo với nụ cười rạng rỡ, nghệ sĩ saxophone Kenny G chia sẻ về niềm vui khi trở lại Việt Nam sau chuyến lưu diễn thành công năm 2015, được người hâm mộ yêu mến và mong chờ. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình và đã gửi tặng BTC 1 cây kèn saxophone nhằm mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện.‏

Kenny G trình diễn một đoạn trong tác phẩm Forever in love ngay tại buổi họp báo

Theo Kenny G, cây kèn ông tặng BTC là cây kèn alto saxophone bản sao của cây kèn mà ông đã sử dụng khi mới bắt đầu sự nghiệp. Hiện tại, cây kèn này đã không còn được sản xuất nữa. Nam nghệ sĩ bật mí ông hiếm khi tặng kèn saxophone cho một chương trình nào đó. "Tôi chỉ tặng kèn vào những dịp đặc biệt, như tặng cho dự án của Báo Nhân Dân", nghệ sĩ Kenny G nói.‏

‏Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiết lộ chiếc kèn saxophone của Kenny G sẽ được tổ chức đấu giá một cách chuyên nghiệp, toàn bộ số tiền sẽ đóng góp vào quỹ thiện nguyện. "Với một chiếc kèn đẹp, gắn với một con người huyền thoại và có mục đích cao đẹp, chúng tôi tin là sẽ nhiều người muốn được sở hữu cây kèn quý giá này", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết.

Nghệ sĩ Kenny G đã gửi tặng BTC chiếc kèn để thực hiện đấu giá nhằm quyên góp cho dự án Good Morning Vietnam

‏Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. BTC tiết lộ trong buổi biểu diễn tại Hà Nội, Kenny G chủ động chọn bài đều là những nhạc phẩm nổi tiếng của ông như: Going Home, The Joy of Life, Forever in Love, Sentimental, By the Time This Night Is Over, Songbird, Havana, The Moment, My Heart Will Go On… ‏Những nhạc phẩm này sẽ làm mới hoàn toàn, hứa hẹn đem lại những phần trình diễn giàu cảm xúc cho khán giả.‏

‏Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam, Giám đốc Sản xuất chương trình cho biết: "Làm việc với một nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, tuy rất áp lực nhưng đến giờ chúng tôi đã hoàn thành 100% các yêu cầu của nghệ sĩ từ các chi tiết liên quan đến việc ăn ở, đi lại, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu… với danh sách dài gần 60 trang rất chi tiết". ‏

‏Ông Nguyễn Thuỳ Dương cũng cho biết trong chuyến lưu diễn lần này, dự kiến Kenny G sẽ gửi tặng khán giả Việt một MV đặc biệt, được quay tại các địa điểm văn hoá lịch sử nổi tiếng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho chương trình Kenny G Live in Vietnam

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. ‏

‏Kenny G từng đoạt giải Grammy năm 1994, lập kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây và có ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 1997.‏

‏Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của ông cho đến giờ vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.