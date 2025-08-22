"Vua tiêu" Phúc Sinh bị đẩy xuống Top 5, một công ty Nhà nước bất ngờ chiếm ngôi số 1 trên thị trường xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 17 ngày đầu tháng 8/2025, Việt Nam xuất khẩu được 10.830 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 71,8 triệu USD.

So với cùng kỳ tháng 7/2025 xuất khẩu giảm 0,2% tuy nhiên kim ngạch tăng 2,1%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 đã lên con số 1,06 tỷ USD﻿. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6823,2 USD/tấn, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Simexco Đăk Lăk - một doanh nghiệp thường nằm trong top 6 - đã bất ngờ vươn lên trở thành doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu trong kỳ với 1.076 tấn - chiếm gần 10% thị phần.

Tiếp theo là các doanh nghiệp Olam Việt Nam (1.002 tấn), Nedspice Việt Nam (833 tấn), Haprosimex JSC (803 tấn) và Phúc Sinh (611 tấn).

Simexco Đăk Lăk, tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk, là một doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Tỉnh ủy Đắk Lắk, với vốn điều lệ hơn 315 tỉ đồng.

Simexco Đăk Lăk được thành lập từ năm 1993, công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột. Theo giới thiệu trên website, công ty nằm trong top 3 nhà xuất khẩu cà phê nhân hàng đầu Việt Nam ﻿ và nằm trong top nhà xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam, công ty còn kinh doanh các sản phẩm bán lẻ (cà phê bột, cà phê hòa tan). Hiện sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài ra, công ty còn phát triển các lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái và lữ hành với khách sạn Biệt Điện và Trung tâm du lịch xanh Buôn Đôn.

Simexco Đăk Lăk có 3 nhà máy bao gồm nhà máy Buôn Mê Thuột (diện tích 5.000 m2, công suất 100 MTS/ngày), nhà máy Bình Dương (diện tích 20.000 m2, công suất 200 MTS/ngày), nhà máy Hòa Phú (diện tích 25.000 m2, công suất 200 MTS/ngày). Riêng tại Đắk Lắk, công ty hiện đã xây dựng mạng lưới thu mua, liên kết trực tiếp với hơn 40.000 nông hộ trồng cà phê trên khoảng 50.000 ha.

﻿Về kết quả kinh doanh, NĐTC năm 2024 (1/10/2023 - 30/9/2024), Simexco Đăk Lăk ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.401 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.