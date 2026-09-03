Vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương này đã lập đỉnh về một chỉ tiêu chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Quảng Ninh thu 1.800 tỷ đồng từ du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng 60%

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay diễn ra đúng thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách đến địa phương trong 5 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 568.000 lượt, bằng 160% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70%. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, bằng 184% cùng kỳ.

Kết quả trên được ghi nhận trong thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9. Chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức nhân dấu mốc này đã tạo thêm nhiều sản phẩm, trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

So với các kỳ nghỉ Quốc khánh từ năm 2023 đến nay, kết quả 1.800 tỷ đồng của Quảng Ninh năm nay tạo ra khoảng cách đáng kể.

Cụ thể, dịp Quốc khánh năm 2023, địa phương đón khoảng 382.000 lượt khách và thu 788 tỷ đồng trong 4 ngày. Năm 2024, Quảng Ninh đón 384.000 lượt khách, thu 870 tỷ đồng trong kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày.

Đến năm 2025, do ảnh hưởng của bão số 6 khiến nhiều hoạt động tham quan vịnh và tuyến đảo phải tạm dừng, lượng khách giảm còn khoảng 339.000 lượt. Tổng thu du lịch trong 4 ngày đạt 932 tỷ đồng.

Khách sạn có thời điểm đạt công suất 95%

Trong kỳ nghỉ lễ, công suất phòng bình quân tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn đạt khoảng 80-85%. Vào những ngày cao điểm, một số cơ sở ghi nhận công suất phòng từ 90% đến 95%.

Các điểm đến chủ lực của Quảng Ninh đều thu hút lượng khách lớn. Vịnh Hạ Long đón khoảng 44.200 lượt khách, trong đó có 19.138 lượt khách quốc tế.

Sun World Hạ Long phục vụ khoảng 31.000 lượt khách, trong khi Bảo tàng Quảng Ninh đón 26.163 lượt.

Du lịch văn hóa, tâm linh cũng ghi nhận sức hút đáng kể. Khu di tích và danh thắng Yên Tử đón khoảng 20.920 lượt khách; chùa Ba Vàng đạt khoảng 30.700 lượt và chùa Cái Bầu đón khoảng 42.000 lượt.

Riêng chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” tổ chức tại Yên Tử trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hơn 4.000 người dân và du khách tham dự.

Hay tại Vân Đồn, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, (từ 29/8 đến hết 1/9), Vân Đồn đón khoảng 87.900 lượt khách du lịch, trong đó chùa Cái Bầu đón khoảng 35.500 lượt. Lượng khách tập trung khá đông tại khu vực Hạ Long, khu đô thị Phương Đông và một số điểm du lịch trên địa bàn.



Riêng trong ngày 1/9/2026, Vân Đồn ước đón khoảng 20.600 lượt khách du lịch. Chùa Cái Bầu đón khoảng 8.500 lượt khách. Thị trường khách chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình, bạn bè và các đoàn khách nhỏ.



Vận tải khách trên Vịnh Hạ Long tăng hơn gấp đôi

Lượng khách tăng cao đã thúc đẩy hoạt động vận tải du lịch trên Vịnh Hạ Long và các tuyến đảo. Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ, phương tiện vận tải khách du lịch trên Vịnh Hạ Long thực hiện 1.310 chuyến, tăng 54% so với cùng kỳ. Tổng số hành khách được vận chuyển đạt 45.866 lượt, tăng 108%, trong đó có 19.296 lượt khách nước ngoài.

Các tàu lưu trú trên vịnh thực hiện 196 chuyến, phục vụ khoảng 4.850 lượt khách. Trên các tuyến vận tải hành khách ra đảo, tổng số chuyến đạt 545, tăng 30%. Lượng hành khách được vận chuyển đạt khoảng 18.300 lượt, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.