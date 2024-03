Vùng đất ngay cạnh Hà Nội sẽ thành trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu Việt Nam

Top 10 thu nhập đứng đầu cả nước

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90 km về phía Nam, là vùng ranh giới của 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về mục tiêu, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực để đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2030 là tỉnh khá, cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Ninh Bình sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Đông Nam Á; một trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước; cơ bản hình thành đồng bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 9,2%. GRDP bình quân đầu người khoảng 200 triệu đồng. Phấn đấu là một trong 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP với nông - lâm - thuỷ sản 5,3%; công nghiệp - xây dựng 45,3%; dịch vụ 38,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11,1%.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Ninh Bình.

Đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, tỉnh trở thành một trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp cơ khí giao thông hiện đại; một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tỉnh phía Nam Vùng đồng bằng sông Hồng. Địa bàn vững chắc về quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch toàn diện, kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu cả nước

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Ninh Bình tháng 1/2024, sản xuất công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh ước tính tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.641,1 tỷ đồng, tăng 13,0% so với tháng 1/2023...

Để tạo ra động lực, đột phá cho phát triển, Ninh Bình tập trung phát triển công nghiệp cơ khí ô tô, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường là động lực cho tăng trưởng. Tỉnh cũng ưu tiên tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí sản xuất lắp ráp ô tô; công nghiệp điện tử; công nghiệp vật liệu mới.

Ninh Bình cho biết, tỉnh sẽ tiến hành chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng đẩy mạnh các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, công nghệ sạch và sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu. Có cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí sản xuất lắp ráp ô tô; công nghiệp điện tử; công nghiệp vật liệu mới, vật liệu kỹ thuật cao; các ngành công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp; duy trì ổn định sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống gắn với bảo vệ môi trường; phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có sử dụng hợp lý lao động.

Hình thành cụm liên kết trong sản xuất một số ngành công nghiệp ưu tiên, tạo nền tảng và cơ sở kết nối chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát triển ngành xây dựng theo hướng hiện đại, kỹ thuật chuyên sâu, khả năng cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, cả nước.

Bên trong nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV2) tại KCN Gián Khẩu, Ninh Bình. Ảnh: Thành Thành Công.

Đến nay, Ninh Bình đã hình thành và phát triển công nghiệp lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ ô tô, điện tử... với đầu tàu là Liên doanh ô tô Hyundai và Tập đoàn Thành Thành Công. Tổ hợp sản xuất lắp ráp ô tô Hyundai tại Ninh Bình đang sản xuất, lắp ráp 34 dòng xe ô tô du lịch và thương mại.

Giá trị sản xuất hàng năm trung bình chiếm gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, đóng góp gần 70% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động địa phương với mức thu nhập cao.

Cùng với đó, Ninh Bình đã thu hút được 93 dự án FDI, với tổng mức đầu tư 1.578,82 triệu USD. Trong số đó các dự án lớn chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị... phục vụ cho sản xuất, lắp ráp ô tô.

Một số dự án điển hình như: Dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị ô tô của Công ty TNHH ADM 21; Công ty cổ phần Sejung tại CCN Cầu Yên sản xuất ống xả, linh kiện ống xả, động cơ, khuôn mẫu phục vụ sản xuất ống xả; Nhà máy sản xuất lắp ráp bộ dây cáp điện ô tô ESMO VINA, CCN Gia Phú; Nhà máy SAMSE VINA, CCN Cầu Yên sản xuất cáp đồng trục tự động cho ô tô; dự án của Công ty Daewon Auto Vina tại KCN Phúc Sơn công suất 100.000 sản phẩm ghế ngồi ô tô/năm...

Ninh Bình cũng đang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI vào ngành công nghiệp phụ trợ ô tô, khuyến khích các dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ.