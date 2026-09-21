Vùng kinh tế có 6 tỉnh, thành nhưng có đến 4 TP trực thuộc Trung ương, sở hữu lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực quy mô tương đương 10% GDP Việt Nam

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Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc

Chiều 21/9, tại Hải Phòng đã diễn ra Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo; Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Với Vùng đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Theo Phó Thủ tướng, khu vực này có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn.

Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

Cũng tại Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thông tin, ngành Logistics Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tăng bình quân tới 14-16%/năm (gấp hơn 2 lần tăng trưởng bình quân GDP).

Quy mô thị trường logistics Việt Nam khoảng 45 đến 50 tỷ đô la, tương đương 10% GDP và 5% của khu vực dịch vụ. Năm 2023, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng thuộc Top 10 thị trường logistics mới nổi, Top 4 trong khu vực ASEAN và 40 trên thế giới về Chỉ số hiệu quả logistics (LPI).

﻿Hải Phòng xác định logistics là một trong những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới

Vào ngày 28/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu phát triển của Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, điện tử, chuyển đổi số, không gian, trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện máy, logistics…

“Như vậy, định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã được các cấp cao nhất khẳng định và đặt ra sự liên kết giữa các địa phương, trong đó có logistics”, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại Diễn đàn

Chủ tịch VCCI cho biết, Nghị quyết 27 cũng xác định Hải Phòng sẽ phát huy lợi thế không chỉ là một trong những địa phương đã có những kết quả phát triển công nghiệp rất tích cực trong giai đoạn 10 năm vừa qua, mà phải phát huy thế mạnh của cảng biển, của logistics.

Tại Diễn đàn, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố là trung tâm công nghiệp, cảng biển, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Sở hữu lợi thế hội tụ các loại hình giao thông đường bộ, đường biển, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của thành phố và toàn vùng.

Theo lãnh đạo TP. Hải Phòng, nhằm mục tiêu hình thành cực logistics quốc gia có tính kết nối cao, năng lực cạnh tranh quốc tế và giá trị gia tăng lớn, thành phố đặt trọng tâm vào kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt và các trung tâm logistics; đồng thời thúc đẩy số hóa, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Ông Châu cũng nhấn mạnh, thành phố xác định logistics và dịch vụ cảng biển là một trong những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, gắn với việc thực hiện các định hướng lớn của Trung ương về phát triển Hải Phòng, tổ chức không gian phát triển quốc gia, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế biển.