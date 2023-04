Vùng kinh tế trọng điểm duy nhất hút vốn ngoại trên 150 tỷ USD

Về tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN giảm so với cùng kỳ song đã có cải thiện so với các tháng đầu năm 2023 (giảm 1,2% so với cùng kỳ, tăng 1 điểm phần trăm so với 3 tháng và tăng 3,7 điểm phần trăm so với 02 tháng năm 2023).

Vốn đầu tư mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm (tăng 11,1%). Số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng mạnh so với 3 tháng (tăng 65,2%).

Tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng vốn đầu tư, điều đó cho thấy: các nhà ĐTNN quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra các quyết định đầu tư mới; có dấu hiệu các tập đoàn lớn cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 4 tháng

Tính lũy kế đến ngày 20/04/2023, cả nước có 37.065 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 445,87 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo ngành, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 265,5 tỷ USD (chiếm 59,6% tổng vốn đầu tư).

Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản với hơn 67 tỷ USD (chiếm 15% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 38,3 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

Theo đối tác đầu tư, hiện có 143 quốc gia, vùng lãnh có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 81,5 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với hơn 73 tỷ USD (chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông.

Theo địa bàn, nhà ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với gần 56,7 tỷ USD (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 40 tỷ USD (chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với hơn 39,1 tỷ USD (chiếm gần 8,8% tổng vốn đầu tư).

Cả nước hiện có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) với 24 tỉnh, thành: Vùng KTTĐ Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc; vùng KTTĐ phía Nam gồm có TP. HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang; vùng KTTĐ miền Trung hiện có Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; vùng KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long với 4 tỉnh, thành là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Lũy kế tổng vốn FDI vào 4 vùng KTTĐ tính đến tháng 4/2023. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét trong 4 vùng KTTĐ, vùng KTTĐ phía Nam là vùng có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất tính đến 20/4/2023. Cụ thể, lũy kế tổng vốn FDI đổ vào vùng KTTĐ phía Nam đạt khoảng 195,02 tỷ USD. Theo đó, vùng KTĐT phía Nam là vùng KTTĐ duy nhất hút vốn ngoại trên 150 tỷ USD. Trong đó, TP. HCM là địa phương có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng KTTĐ phía Nam.



Sau vùng KTTĐ phía Nam, vùng KTTĐ Bắc Bộ đứng thứ hai với lũy kế tổng vốn FDI đạt 122,23 tỷ USD. Trong các địa phương thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ, Hà Nội là địa phương có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất.

Đứng ở vị trí thứ 3 là vùng KTTĐ miền Trung với lũy kế tổng vốn FDI đạt 18,25 tỷ USD. Quảng Nam là tỉnh có có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng KTTĐ miền Trung.

Vùng KTTĐ vùng đồng bằng song Cửu Long có lũy kế tổng vốn FDI đạt 7,55 tỷ USD tính đến 20/4/2023. Trong vùng KTTĐ vùng đồng bằng song Cửu Long, Kiên Giang là tỉnh có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất.