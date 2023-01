Vườn mai tiền tỷ ở TPHCM hối hả vụ Tết

Các chủ vườn sau khi đã chăm sóc, tỉa tót cành lá tỉ mỉ bắt đầu cho xe tải vận chuyển mai vàng ra các ngã đường để chào bán cho người có nhu cầu mua về chưng Tết Quý Mão 2023.

Anh Huỳnh Thế Trọng, chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) có hơn 20 năm chơi mai cho biết, lúc xưa người ta thường chơi

Anh Trọng bên một

Những ngày này, các nhân công làm việc tại vườn mai tất bật với việc di chuyển mai ra các ngã đường để chào bán

Giá mỗi gốc mai rất vô chừng, tuỳ vào sở thích và gu chơi mai vàng của từng người. Theo đó, để tạo ra một cây mai chưng Tết cũng rất tốn công, tốn sức. Mỗi năm phải mất vài lần tháo kẽm, uốn nắn, tạo thế... "Có những cây mai giá trị cao và người chơi không muốn bán nên "hét" giá tiền tỷ", anh Trọng nói.

Cũng theo anh Trọng, hiện trên địa bàn phường An Phú Đông có khoảng 50 hộ dân trồng mai, giảm nhiều so với trước. Nguyên do là giá thành cao, quỹ đất ngày càng ít... Đặc biệt, trồng mai quan trọng ở đầu ra, ngoài việc bán thì còn cho thuê, chăm sóc hộ...

Anh Bùi Tiến Công, người nhiều năm trồng mai, chủ yếu là chăm sóc, tưới cây... cho hay, chăm sóc mai rất vất vả và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Để mai ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán hoặc theo khách đặt thì phải nhìn thời tiết để tỉa lá, tưới nước. Cây nào nên kích bông, cây nào nên kìm lại...

Anh Công đang chăm lại cành cho một gốc mai đã bung hoa.