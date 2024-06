Vườn Vua Resort & Villas quay trở lại thị trường với phân khu nghỉ dưỡng khép kín độc đáo

Imperial Lotus - Bông Tịnh Đế Liên độc bản

Tại "Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024 – Vượt qua thách thức", phần lớn các chuyên gia đồng ý rằng năm 2024 là điểm khởi đầu cho giai đoạn "lửa thử vàng" của thị trường bất động sản. Cùng với việc Quốc hội thông qua Luật đất đai (sửa đổi), dự kiến trong thời gian tới Chính phủ tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách tích cực sẽ tạo đà kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới. "Mặc dù chưa thể khẳng định thị trường sẽ đạt được các kết quả rực rỡ trong năm 2024. Nhưng đây chính là 'nền móng' cho chu kỳ phát triển mới của thị trường BĐS Việt Nam", bà Phạm Thị Miền - Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư VARS, cho biết tại sự kiện.

Trên thực tế, thị trường đã chứng kiến sự tăng giá đột biến của phân khúc căn hộ ngay từ đầu năm 2024. Tại các đô thị lớn, những vấn đề về ô nhiễm môi trường, tắc đường, khí hậu cực đoan… vẫn chưa có chuyển biến tích cực đã kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven theo hướng bền vững, dài hạn. Niềm tin, sự hứng khởi đối với "ngôi nhà thứ hai" càng trở nên chắc chắn hơn nếu xét trên lợi thế nội tại của sản phẩm, đặc biệt là những dự án sở hữu vị trí giao thông thuận lợi, kết nối vùng thủ đô nhanh chóng như Vườn Vua Resort & Villas.

Là dự án sở hữu quy mô lớn bậc nhất Phú Thọ, Vườn Vua Resort & Villas luôn được đánh giá cao bởi vị trí, dịch vụ, tiện ích, không gian nghỉ dưỡng, cảnh quan thiên nhiên… Do đó, phân khu mới có tên Imperial Lotus được chủ đầu tư lấy cảm hứng từ loài sen quý hiếm Tịnh Đế Liên đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được coi là đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, hiếm gặp, tượng trưng cho điềm lành, may mắn, sự thịnh vượng, sung túc. Hương sen Tịnh Đế cũng đượm hơn sen bình thường, khi dùng để ướp trà hay pha nước thì giữ được mùi vị lâu hơn. Vì vậy, từ thời xa xưa loài sen này chỉ dành để tiến vua, nên mới có tên là "Tịnh Đế".

Ví Imperial Lotus cũng như sen Tịnh Đế là bởi số lượng những căn biệt thự chỉ có hạn, chỉ 139 căn được thiết kế không gian nghỉ dưỡng khép kín với bể bơi riêng, khu nhà hàng và khu onsen riêng biệt. Sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp cùng văn hóa đặc trưng của vùng trung du Bắc Bộ tại Imperial Lotus hứa hẹn sẽ trở thành cú hích ấn tượng trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2024.

Điểm hẹn đầu tư, nghỉ dưỡng hàng đầu

Vườn Vua Resort & Villas có vị trí liên kết đa tầng ấn tượng khi chỉ cách Hà Nội khoảng 60km, di chuyển trong thời gian 1 giờ. Đây là dự án hiếm hoi được hình thành trên nền đất cổ xưa là đầm sen Bạch Thủy rộng gần 80ha được nuôi dưỡng bởi dòng nước mát lành từ thượng nguồn vùng núi Thanh Sơn chảy về. Bên cạnh đầm sen có Đồi Vua (Vườn Vua) là điểm kết nối về hướng Đông, hướng 3 đỉnh Ba Vì sừng sững. Nhâm nhi từng tách trà sen, ngồi thiền trên đầm sen, hay hướng về phía Ba Vì – vị thế sơn thanh thủy tú của Vườn Vua Resort & Villas mở ra không gian nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa thiên nhiên.

Kết nối hài hòa với thiên nhiên, Vườn Vua Resort & Villas cũng nổi tiếng với hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích chăm sóc sức khỏe gia đình trọn vẹn. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 25% diện tích, hiện tại dự án đã được đầu tư, hoàn thiện các dịch vụ vui chơi, giải trí và tiện ích để tăng hiệu quả khai thác kinh doanh cho khách hàng như khu nhà hàng Á - Âu; dịch vụ tắm Onsen chuẩn Nhật kết hợp massage, spa và các liệu trình chăm sóc sức khoẻ; công viên khoáng nóng The Little Onsen Town; các khu bể bơi bốn mùa; dịch vụ vui chơi giải trí như câu cá, chèo thuyền, đạp xe, karaoke…; khu vui chơi trẻ em… Đặc biệt bể onsen vô cực phong cách châu Âu sang trọng The Golden Palm Onsen Swimming Pool đã được vận hành, mang đến không gian trải nghiệm độc đáo, mới lạ giữa đảo sen xanh mát.

Quá trình đầu tư hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích nghiêm túc đã phần nào cho thấy định hướng phát triển bền vững của chủ đầu tư dự án. Còn nhớ trong năm 2023, để tìm hiểu về xu hướng du lịch mới, trang booking.com đã thực hiện khảo sát trên 24.000 khách hàng và nhận thấy rằng có tới 45% du khách Việt Nam mong muốn có những chuyến nghỉ dưỡng "đi trốn" khỏi cuộc sống hiện thực, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn trước. Vì vậy, trong bối cảnh nguồn cung bất động sản vẫn còn eo hẹp, biên độ giá còn hợp lý, xu hướng dịch chuyển của dòng vốn sang kênh nghỉ dưỡng ven đô được xem là bước đi khôn ngoan. Trong thời gian tới với sự ra mắt của phân khu Imperial Lotus sang trọng, Vườn Vua Resort & Villas sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn đầu tư, nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực trung du phía Bắc.