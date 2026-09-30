Vướng châu Âu, Mỹ cần hỏi ý kiến Nga để mua mặt hàng quan trọng từ đồng minh của Moscow

Các thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Belarus về việc cung cấp phân bón kali có thể cần tham vấn với Nga về vấn đề vận chuyển, đặc phái viên Mỹ về Belarus John Coale nói với tạp chí The Atlantic.

“Nếu phương Tây mua kali, họ sẽ phải làm việc với cả Nga và Belarus. Các bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng giá hoặc tìm tuyến đường đưa hàng hóa ra thị trường”, Coale nói.

Theo ông, việc các bên đối thoại là một tín hiệu tích cực và có thể tạo điều kiện cho quá trình bình thường hóa quan hệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã đề cử Coale làm đặc phái viên về vấn đề con tin. Đề cử này vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn.

The Atlantic cho biết các cuộc thảo luận về khả năng Belarus xuất khẩu phân bón kali sang Mỹ cũng có sự tham gia của Nga.

Theo tạp chí này, các nước châu Âu chưa nhất trí nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus và từ chối cho phép phân bón kali của Belarus được vận chuyển qua lãnh thổ của họ. Do đó, hàng hóa nhiều khả năng phải đi về phía Đông qua Nga trước khi tiếp cận các thị trường quốc tế, khiến Moscow trở thành một bên trong thỏa thuận tiềm năng.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga, là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu kali lớn trên thế giới. Việc xuất khẩu kali của nước này đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có các biện pháp hạn chế đối với Belarus và những tuyến vận tải truyền thống qua châu Âu.



