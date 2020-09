Vướng "tháng cô hồn", doanh số bán xe ô tô sụt giảm 14%

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 15.419 xe du lịch (giảm 12%); 6.109 xe thương mại (giảm 19%) và 270 xe chuyên dụng (giảm 20%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 12.869 xe, giảm 20% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.786 xe, giảm 2% so với tháng trước.



Biểu đồ so sánh lượng ô tô tiêu thụ qua các tháng của VAMA. Nguồn: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8/2020 giảm 25% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 26%; xe thương mại giảm 22% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19% trong khi xe nhập khẩu giảm 33% so với cùng kì năm ngoái.

Nguồn: VAMA

Cũng theo thống kê từ VAMA, Thaco là thương hiệu tiêu thụ được nhiều xe nhất tháng 8 với 7.351 chiếc, tiếp đến là Toyota với 4.259 chiếc.