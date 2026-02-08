Vượt cả Apple, Samsung, hãng điện thoại Trung Quốc "ít tiếng tăm" bất ngờ lên số 1 thế giới: Người Việt quen mặt

Trong một năm mà thị trường điện thoại thông minh có doanh số ảm đạm, một thương hiệu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện thách thức vị thế của Apple và Samsung về tốc độ tăng trưởng.

Đây không phải là những cái tên quen thuộc như Xiaomi hay OPPO mà là HONOR, thương hiệu từng được biết đến như một nhánh phụ của Huawei.

Theo báo cáo từ Omdia, Honor đã có một năm 2025 đầy ấn tượng, đạt mức tăng trưởng 11% so với năm trước, cao nhất trong số tất cả các thương hiệu điện thoại thông minh, vượt cả Samsung và Apple chỉ với mức 7%.

Năm 2025, thị trường smartphone toàn cầu không chứng kiến sự bùng nổ về số lượng như giai đoạn trước đại dịch. Dữ liệu từ IDC và Counterpoint Research chỉ ra rằng tổng lượng xuất xưởng chỉ tăng trưởng nhẹ ở mức 2%. Nguyên nhân của sự chững lại này đến từ nhiều phía.

Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng giữ thiết bị lâu hơn, trung bình lên tới 3-4 năm, do phần cứng đã đạt đến ngưỡng bão hòa về hiệu năng và thiếu các tính năng đột phá đủ sức thuyết phục.

Giá bộ nhớ DRAM và NAND flash tăng mạnh trong năm 2025, cùng với sự thiếu hụt cục bộ các linh kiện bán dẫn cao cấp, đã buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán trung bình hoặc chấp nhận giảm biên lợi nhuận.

Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, đã ghi nhận mức giảm 2% trong quý 2/2025 do nhu cầu yếu và sự cắt giảm các chương trình trợ giá.

Trong bối cảnh "nước triều xuống" này, sự phân hóa giữa các thương hiệu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong khi HONOR tăng trưởng 11%, các đối thủ đồng hương như OPPO và Xiaomi lại đối mặt với sự suy giảm thị phần, lần lượt giảm 3% và 2%.

Điều này thể hiện HONOR không chỉ phát triển dựa trên sự mở rộng tự nhiên của thị trường mà thực chất đang thực hiện chiến lược "ăn mòn" thị phần từ chính các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm Android.

Một điểm sáng hiếm hoi trong năm 2025 là sự tăng trưởng của phân khúc cao cấp (trên 600 USD). Người dùng có xu hướng "mua ít hơn nhưng mua tốt hơn". Sự ra mắt của các dòng chip tích hợp NPU mạnh mẽ như Snapdragon 8 Elite Gen 5 đã thúc đẩy làn sóng AI trên thiết bị.

Cả Apple và Samsung đều tận dụng tốt xu hướng này để duy trì mức tăng trưởng 7%. Tuy nhiên, HONOR đã chứng minh khả năng bắt kịp và thậm chí vượt qua các ông lớn này ở một số khía cạnh công nghệ cụ thể, qua đó định vị mình là một lựa chọn thay thế xứng tầm trong phân khúc cao cấp, thay vì chỉ là một thương hiệu giá rẻ.

Việc 50% doanh số của HONOR đến từ thị trường nước ngoài trong năm 2025, so với mức dưới 10% vài năm trước, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của chiến lược này.

Giải mã hiện tượng HONOR

Sự tăng trưởng thần tốc của HONOR không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược tái cấu trúc toàn diện hậu chia tách khỏi Huawei, kết hợp với những đột phá công nghệ mang tính bản lề.

Một trong những rào cản lớn nhất từng ngăn cản HONOR tiếp cận người dùng toàn cầu trong giai đoạn đầu tách ra là sự thiếu vắng Dịch vụ Di động Google (GMS) – hay các ứng dụng từ Google. Tuy nhiên, đến năm 2025, HONOR đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này, biến nó từ điểm yếu thành bàn đạp tăng trưởng.

Việc tích hợp đầy đủ và sâu rộng GMS, bao gồm Google Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps, và các API bảo mật cốt lõi, đã loại bỏ rào cản tâm lý lớn nhất đối với người dùng tại Châu Âu, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Khác với Huawei vẫn đang loay hoay với HarmonyOS và hệ sinh thái thiếu thốn ứng dụng quốc tế, HONOR cung cấp một trải nghiệm Android "nguyên bản" nhưng được tối ưu hóa.

Sự quay trở lại của GMS không chỉ đơn thuần là cài đặt ứng dụng. HONOR đã hợp tác sâu với Google ở cấp độ hệ thống để tối ưu hóa MagicOS. Ví dụ, tính năng "Circle to Search" hay các tích hợp Google Gemini trực tiếp vào giao diện người dùng đã giúp các thiết bị HONOR mang lại trải nghiệm AI liền mạch, tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với dòng Pixel của Google hay Galaxy của Samsung.

Điều này đặc biệt quan trọng tại các thị trường như Châu Âu, nơi người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái Google.

HONOR cũng tạo ra bước đột phá khi thương mại hóa thành công pin Silicon-Carbon (Si/C) thế hệ thứ 3 trên quy mô lớn. Pin Si/C có mật độ năng lượng cao hơn khoảng 12.8% so với pin truyền thống, cho phép HONOR nhồi nhét viên pin dung lượng khổng lồ 5850mAh vào thân máy mỏng gọn của Magic 7 Pro, hay 6600mAh vào dòng tầm trung X9c.

Nhờ mật độ năng lượng cao, HONOR không cần hy sinh độ mỏng để có thời lượng pin tốt. Đây là chìa khóa giúp dòng Magic V3 đạt được độ mỏng kỷ lục (9.2mm khi gập), mỏng hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 7 hay Google Pixel Fold, mà vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng cả ngày.

HONOR đã xác định điện thoại gập là "chiến trường" chính để khẳng định vị thế công nghệ cao cấp. Thay vì đi theo lối mòn của Samsung, HONOR tập trung giải quyết các trở ngại vật lý của thiết bị gập: độ dày và trọng lượng.

Dòng Magic V series (V3 và V5) đã định nghĩa lại tiêu chuẩn ngành. Với trọng lượng chỉ khoảng 226g và độ mỏng khi mở ra chưa đến 5mm, Magic V3 mang lại cảm giác cầm nắm gần như không khác biệt so với một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường.

Chiến lược này đã giúp HONOR vươn lên vị trí thứ hai về thị phần điện thoại gập tại Tây Âu, chỉ sau Samsung, và vượt qua các đối thủ nội địa khác. Sự chấp nhận của thị trường khó tính này là minh chứng cho chất lượng phần cứng của HONOR.

Thành công tại Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm của HONOR tại khu vực Đông Nam Á. Mặc dù phải đối mặt với sự thống trị của Apple (khoảng 42% thị phần) và Samsung (21%), HONOR đang tìm thấy "đại dương xanh" của riêng mình thông qua sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa và thói quen tiêu dùng địa phương.

HONOR nhạy bén khi định vị các dòng điện thoại tập trung vào độ bền và thời lượng pin lớn. HONOR không đối đầu trực diện với iPhone 17 hay Galaxy S25 Ultra ở phân khúc siêu cao cấp tại Việt Nam. Thay vào đó, họ tấn công mạnh vào phân khúc 7-10 triệu đồng.

Với mức giá khoảng 7-8 triệu đồng cho X9c, HONOR cung cấp cấu hình vượt trội: Pin 6600mAh, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB và độ bền chuẩn quân đội, so với các đối thủ thường có pin 5000mAh và cấu hình thấp hơn ở cùng tầm giá.

Trong những năm tới, nếu duy trì được tốc độ đổi mới và cam kết chất lượng này, HONOR có khả năng trở thành “kẻ phá bĩnh” thị trường, là cái tên cạnh tranh đáng gờm với chính các đối thủ Trung Quốc chất lượng khác, không chỉ về mặt doanh số mà còn về vị thế trong tâm trí người tiêu dùng toàn cầu và Việt Nam.