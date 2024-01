Vượt kỳ vọng, An Gia (AGG) đạt doanh thu gần 3.900 tỷ đồng năm 2023

Các chỉ số tích cực

Nhờ chiến lược quản trị nguồn vốn thận trọng và các giải pháp bán hàng linh hoạt, An Gia ghi nhận nhiều kết quả khả quan so với thị trường chung.

Doanh thu năm 2023 đạt gần 3.900 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 175 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch đã được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngoài ra, công ty cũng duy trì tỷ lệ nợ vay ở mức thấp và đa dạng các nguồn vốn phát triển. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức an toàn là 0,51 lần, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức rất thấp, chỉ 0,11 lần.

Mặt khác, nhờ triển khai và bàn giao dự án đều đặn, thu nguồn tiền ổn định và kế hoạch huy động vốn trái phiếu đúng mục đích, An Gia cũng đã thực hiện mua lại trước hạn hoặc đúng hạn hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong 3 năm qua. Hiện tổng dư nợ trái phiếu của công ty ở mức hơn 314 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán toàn bộ trong nửa đầu năm nay, đưa dư nợ về 0.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh

Có thể nói, một trong những yếu tố cốt lõi giúp An Gia đứng vững trước những biến động của thị trường là việc tập trung vào dòng sản phẩm vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị thận trọng, có lộ trình phát triển rõ ràng ở từng giai đoạn và tập trung đa dạng nguồn vốn kinh doanh bằng việc hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản... Các nhà đầu tư này tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án mà An Gia triển khai. Đồng thời, trở thành cổ đông lớn cùng An Gia hiện thực hóa chiến lược phát triển các dự án nhà ở trung cấp và vừa túi tiền.

Mới đây nhất, đối tác Nhật Koterasu Partners ký biên bản ghi nhớ hợp tác - đầu tư với An Gia, giá trị 10 triệu USD thông qua việc mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia, mở ra cơ hội cho Koterasu quyền chọn tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án The Gió Riverside (Bình Dương).

Đón đầu chu kỳ mới

Thực tế, hơn 10 năm xây dựng và phát triển, An Gia luôn giữ được sự lành mạnh, minh bạch trong bức tranh tài chính, đảm bảo hoạt động liên tục, bền vững.

Theo đại diện An Gia, năm 2024, công ty dịch chuyển chiến lược quản trị và kinh doanh từ "thận trọng và ứng phó" sang "chủ động và thích ứng" để bứt phá trong bối cảnh cán cân năng lực giữa các doanh nghiệp trong ngành có sự thay đổi, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng để thích ứng thành công với mọi biến động bất lợi của thị trường.

Dự án The Standard được An Gia triển khai theo mô hình khu biệt lập

Cụ thể, An Gia tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các thực hành quản trị doanh nghiệp tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời tập trung vào hai năng lực cốt lõi đã được thị trường và khách hàng bảo chứng hơn 10 năm qua đó là năng lực phát triển dự án tầm trung với chất lượng cao cấp và năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển dự án vừa túi tiền và thời gian triển khai nhanh. Đại diện công ty chia sẻ về 2 quỹ đất tiềm năng tại quận 8 và Thủ Đức (TP.HCM) đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm.

Về chiến lược nguồn vốn, An Gia tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay lành mạnh, gia tăng tích lũy tiền mặt và tương đương tiền, đồng thời đảm bảo đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan.

Đại diện An Gia nhận định, với những dấu hiệu phục hồi của thị trường và những điểm mới của Luật Đất đai, sự hỗ trợ Nhà nước, Chính phủ… các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản như An Gia sẽ đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc của thị trường trong thời gian tới.