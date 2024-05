"Vượt mặt" Bách khoa, ĐHQG, đây mới là trường có thứ hạng cao nhất Việt Nam trong BXH thế giới, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp

Mới đây, tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2024 với 739 trường đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam có 6 đại diện lọt vào bảng xếp hạng.

Theo đó, "vượt mặt" các trường "cộm cán" tại Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 200 và cũng là trường có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong BXH này. Các vị trí còn lại là: Đại học Duy Tân (nhóm 251 - 300), Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 501 - 600), Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 501 - 600), Đại học Huế (nhóm 601+), Đại học Quốc gia TP.HCM (nhóm 601+).

Kết quả xếp hạng được THE dựa trên 18 chỉ số tương tự như bảng xếp hạng đại học thế giới của THE, nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của các trường châu Á. 18 tiêu chí xếp hạng các trường Đại học châu Á thuộc 5 nhóm, gồm chất lượng nghiên cứu (chiếm 30% điểm tổng), môi trường nghiên cứu (28%, thấp hơn 1% so với bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới), giảng dạy (24,5%, thấp hơn 5%), chuyển giao công nghệ (10%, cao hơn 6%) và triển vọng quốc tế (7,5%). Một tiêu chí mới là du học cũng được đưa vào nhưng năm nay chưa tính trọng số.