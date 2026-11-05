Vượt mốc 50 tỷ USD, địa phương này chỉ đứng sau TP.HCM về lượng vốn FDI đăng ký luỹ kế, thành công thu hút loạt 'đại bàng' Foxconn, Amkor, Canon... đến 'làm tổ'

Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Bắc Ninh

Bắc Ninh sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao

Tính đến tháng 9/2026, Việt Nam có 48.106 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 571 tỷ USD (đến từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Xét trên địa phương, TP.HCM đứng đầu về tổng vốn FDI đăng ký luỹ kế, với 156,79 tỷ USD trên 21.650 dự án. Đứng thứ hai là TP. Bắc Ninh, với tổng vốn đạt 52,49 tỷ USD, với số dự án là 3.705.

Đây là thông tin được bà Vương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) thông tin tại Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh 2026: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” được tổ chức vào ngày 4/11. Sự kiện do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và các đơn vị phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nằm ở vị trí kết nối giữa Hà Nội với cùng Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng, Tp. Bắc Ninh được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp miền Bắc”, nơi được loạt doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ cao như Foxconn, Luxshare, Goertek, Amkor, Canon… đặt nhà máy sản xuất.

Từ thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và công nghệ cao, tại Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Bắc Ninh có nền tảng thuận lợi để phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ trợ, kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI, tiên phong hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phó Chủ tịch VCCI cũng chỉ ra, sau sáp nhập, Bắc Ninh có thêm điều kiện để phát huy lợi thế tổng hợp về công nghiệp, nông nghiệp, logistics, đô thị và du lịch.

Nếu như Bắc Ninh trước đây đã hình thành nền tảng công nghiệp điện tử, công nghệ cao, thu hút đầu tư và phát triển đô thị nhanh, thì tỉnh Bắc Giang (cũ) có thế mạnh về không gian phát triển, nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, sinh thái và du lịch.

Theo lãnh đạo VCCI, sự kết hợp này không đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo ra khả năng cộng hưởng các lợi thế phát triển. Công nghiệp có thể gắn với logistics; nông nghiệp gắn với chế biến sâu; đô thị kết hợp với sinh thái; du lịch văn hóa kết nối với cảnh quan tự nhiên, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Qua đó, Bắc Ninh mới có điều kiện hình thành cấu trúc kinh tế đa cực, trong đó mỗi khu vực phát huy thế mạnh riêng nhưng cùng tham gia vào một chuỗi giá trị chung”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI, thúc đẩy chuyển đổi sang sản xuất thông minh

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng trưởng 11,81%, đứng thứ tư cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ hai toàn quốc.

Về thu hút đầu tư, dù chưa có nhiều dự án quy mô lớn, dòng vốn đầu tư vào Bắc Ninh vẫn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, với tổng vốn ước đạt hơn 4 tỷ USD. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, kết quả này cho thấy sức hút đầu tư của Bắc Ninh trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, hạ tầng đô thị đến thương mại và dịch vụ.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh phát biểu tại Diễn đàn

Trong lĩnh vực bán dẫn, ông Phạm Văn Thịnh cho biết, địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang sản xuất thông minh. Cũng trong lĩnh vực này, HĐND thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm nâng mức hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên theo học các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật.

Bắc Ninh cũng có hệ thống trường đại học, cao đẳng đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật và bán dẫn. Đây là nền tảng để địa phương từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực của các nhà đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất máy móc, thiết bị và chip bán dẫn.

Bên cạnh đó, chia sẻ về lĩnh vực logistics, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh kỳ vọng địa phương sẽ thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với hệ thống cảng cạn và cảng thủy nội địa.

Theo ông, Bắc Ninh có nhiều tiềm năng phát triển cảng tại khu vực sông Đuống, đặc biệt là khu vực Quế Võ, nằm trên tuyến vận tải thủy kết nối với các hải trình quốc tế.

Tại khu vực Bắc Giang, hoạt động logistics cũng đang được mở rộng với sự tham gia của các hãng tàu quốc tế và các dịch vụ đóng gói hàng hóa quy mô lớn. Đáng chú ý, tại trung tâm này đã triển khai cơ chế vận chuyển hàng hóa thông suốt từ Trung Quốc, kết hợp kiểm tra hàng trực tiếp tại kho.