Vượt qua Amsterdam và Bangkok, một thành phố Việt Nam lọt top 16 điểm mua sắm hàng đầu thế giới

Một thành phố Việt Nam đứng thứ 16 thế giới

Ngày 10/9, tạp chí du lịch Travel And Tour World (TTW) công bố bảng xếp hạng 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Danh sách quy tụ nhiều "kinh đô" mua sắm và thời trang nổi tiếng như London, Milan, New York, Paris, Tokyo, Seoul hay Dubai.

Đáng chú ý, đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vị trí rất cao.

Đó là TP.HCM, đứng thứ 16 thế giới, ngay sau Barcelona của Tây Ban Nha ở vị trí 15 và trên Dublin của Ireland ở vị trí 17.

TP.HCM vừa xuất hiện ở vị trí khá bất ngờ trong bảng xếp hạng 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, đứng trên hàng loạt cái tên nổi tiếng. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Vị trí này đồng nghĩa TP.HCM xếp trên hàng loạt điểm đến vốn nổi tiếng với hoạt động mua sắm và du lịch. Amsterdam đứng thứ 19, Kuala Lumpur thứ 20, Istanbul thứ 21, Toronto thứ 24, Copenhagen thứ 27, Lisbon thứ 29 và Bangkok ở vị trí 32.

Xa hơn trong bảng xếp hạng còn có São Paulo, Mexico City, Jakarta, Metro Manila và Buenos Aires. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ Singapore, đứng thứ 12, có thứ hạng cao hơn TP.HCM.

Ba vị trí dẫn đầu thế giới lần lượt thuộc về London, Milan và New York.

TP.HCM đứng thứ 16 thế giới, ngay sau Barcelona của Tây Ban Nha ở vị trí 15 và trên Dublin của Ireland ở vị trí 17. (Ảnh: Báo Thanh tra)

TTW cho biết đây là bảng xếp hạng mang tính biên tập, được xây dựng dựa trên nghiên cứu và phân tích so sánh nhiều yếu tố của hoạt động du lịch mua sắm. Những tiêu chí được xem xét bao gồm bán lẻ xa xỉ, các phố mua sắm nổi tiếng, chợ truyền thống, sản phẩm thủ công, mức độ dễ tiếp cận về giá, hạ tầng bán lẻ, thương hiệu quốc tế, hàng hóa địa phương và trải nghiệm dành cho du khách.

Vì sao TP.HCM được đánh giá cao?

Theo TTW, TP.HCM mang đến một trong những trải nghiệm mua sắm sôi động của Đông Nam Á khi chợ truyền thống, cửa hàng của các thương hiệu địa phương và trung tâm thương mại hiện đại cùng tồn tại.

Du khách có thể chuyển từ những sạp hàng lâu năm tại chợ sang trung tâm mua sắm hiện đại hay cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế trẻ chỉ trong cùng một hành trình. (Ảnh: iVivu)

Du khách có thể chuyển từ những sạp hàng lâu năm tại chợ sang trung tâm mua sắm hiện đại hay cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế trẻ chỉ trong cùng một hành trình.

Những mặt hàng được nhắc tới gồm lụa, đồ sơn mài, cà phê, túi thủ công, hàng dệt thêu, gốm, thực phẩm Việt Nam và thời trang nội địa.

Sức hút của thành phố này của Việt Nam với những người yêu thời trang cũng đang được nhiều nguồn quốc tế ghi nhận.

Bảng xếp hạng này mang tính biên tập, được xây dựng dựa trên nghiên cứu và phân tích so sánh nhiều yếu tố của hoạt động du lịch mua sắm. (Ảnh: HĐND HCM)

Tháng 6/2026, RMIT Việt Nam cho biết một số nhà bán lẻ và thương hiệu thời trang độc lập ở khu vực trung tâm TP.HCM ước tính khách quốc tế chiếm khoảng 60-70% lượng khách tại cửa hàng. Nhiều du khách thậm chí tới thành phố với sẵn hình ảnh sản phẩm hoặc danh sách các thương hiệu Việt Nam mà họ phát hiện qua TikTok và Instagram.

Xu hướng này cho thấy mua sắm tại TP.HCM không còn chỉ xoay quanh quà lưu niệm truyền thống. Thời trang thiết kế trong nước đang dần trở thành một lý do để một bộ phận khách quốc tế tìm đến thành phố.

TP.HCM xếp trên hàng loạt điểm đến vốn nổi tiếng với hoạt động mua sắm và du lịch. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Đầu tháng 9, Condé Nast Traveler cũng dành riêng một bài viết nói về đời sống thời trang tại TP.HCM. Tạp chí Mỹ nhận định khu vực quận 1 cũ đang trở thành tâm điểm của một thế hệ thương hiệu và nhà thiết kế Việt Nam trẻ, với những không gian bán nhiều nhãn hàng như Rue Miche, Compound Garment hay The New Playground.

Không chỉ khu trung tâm, Thảo Điền cũng được Condé Nast Traveler đánh giá là một khu vực sáng tạo đáng chú ý. Tại đây, du khách có thể bắt gặp sự kết hợp giữa cửa hàng thời trang, concept store, thiết kế nội địa, quán cà phê và các không gian nghệ thuật.

Du khách nên mua sắm ở đâu?

Nếu lần đầu đến TP.HCM và muốn trải nghiệm nét mua sắm truyền thống, chợ Bến Thành là điểm dễ bắt đầu nhất. Nơi đây có đồ lưu niệm, cà phê, thực phẩm, quần áo, phụ kiện và nhiều sản phẩm thủ công.

Từ chợ Bến Thành, du khách có thể kết hợp đi bộ hoặc di chuyển một quãng ngắn tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Nhà hát Thành phố và các trung tâm mua sắm quanh khu trung tâm.

Nếu lần đầu đến TP.HCM và muốn trải nghiệm nét mua sắm truyền thống, chợ Bến Thành là điểm dễ bắt đầu nhất. (Ảnh: iVivu)

Hội Du lịch TP.HCM cũng gợi ý những khu chợ như Bến Thành, Tân Định, Bình Tây và Bà Chiểu cho hành trình khám phá văn hóa mua bán của thành phố. Mỗi khu chợ có đặc trưng khác nhau, từ đồ ăn, vải vóc đến hàng tiêu dùng và quà mang về.

Những người quan tâm thời trang Việt Nam có thể dành thời gian khám phá các cửa hàng nhiều thương hiệu tại khu trung tâm. Rue Miche L'Édition nằm tại tầng LL3 của Union Square trên đường Đồng Khởi là một trong những địa điểm được RMIT nhắc đến khi nói về sự phát triển của du lịch thời trang tại TP.HCM.

Những người quan tâm thời trang Việt Nam có thể dành thời gian khám phá các cửa hàng nhiều thương hiệu tại khu trung tâm. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Nếu muốn tìm một trải nghiệm khác biệt hơn, khách yêu thời trang và thủ công có thể tới khu Chợ Lớn. RMIT từng đưa chợ vải Soái Kình Lâm và chợ Đại Quang Minh vào hành trình khám phá ngành thời trang, vải vóc của thành phố. Soái Kình Lâm nổi tiếng với lượng vải và mẫu mã phong phú, trong khi Đại Quang Minh tập trung nhiều phụ liệu may mặc như dây, ren, hạt trang trí và các vật liệu phục vụ nghề thủ công.

Còn nếu thích không gian thoáng hơn và muốn kết hợp mua sắm với ăn uống, cà phê, Thảo Điền là lựa chọn đáng cân nhắc. Khu vực này có nhiều cửa hàng thiết kế và concept store mang phong cách hiện đại, thích hợp dành nửa ngày để đi bộ khám phá.

Một vài lưu ý khi mua sắm tại TP.HCM

Ở những khu chợ truyền thống, du khách nên hỏi giá trước khi mua và có thể tham khảo một vài gian hàng nếu muốn so sánh. Việc chuẩn bị tiền mặt mệnh giá nhỏ cũng thuận tiện khi mua đồ ăn, quà lưu niệm hoặc hàng hóa có giá trị không lớn.

Với trung tâm thương mại, cửa hàng thiết kế và các local brand, giá thường được niêm yết nên trải nghiệm mua sắm khác với ở chợ. Nếu mua những món hàng có giá trị hoặc quan tâm đến chất liệu, nguồn gốc sản phẩm, khách nên lựa chọn cửa hàng có thông tin sản phẩm và giá bán rõ ràng.

Với trung tâm thương mại, cửa hàng thiết kế và các local brand, giá thường được niêm yết nên trải nghiệm mua sắm khác với ở chợ. (Ảnh: Vin Wonders)

Du khách muốn kết hợp mua sắm và tham quan trong một ngày có thể bắt đầu ở chợ Bến Thành vào buổi sáng, sau đó di chuyển qua Nguyễn Huệ - Đồng Khởi, ghé các không gian thời trang trong khu trung tâm rồi dành buổi chiều hoặc tối khám phá Thảo Điền.

Sự pha trộn giữa chợ lâu đời, thương mại đường phố, trung tâm bán lẻ hiện đại và một thế hệ thương hiệu Việt trẻ đang tạo nên nét riêng cho TP.HCM. Việc thành phố Việt Nam này đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng thế giới vì vậy cũng phản ánh một xu hướng mới: mua sắm đang dần trở thành một phần rõ nét hơn trong trải nghiệm của du khách khi tới thành phố.