Vượt thách thức đến từ 2 cường quốc, Việt Nam ghi dấu 2025 bùng nổ xuất khẩu

Kinh tế Việt Nam 2025: Xuất khẩu bùng nổ

Xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 bùng nổ, dù phải đối mặt với thuế quan của Mỹ (hiện ở mức 20%) và cạnh tranh với làn sóng xuất khẩu gia tăng từ Trung Quốc. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 474 tỷ USD, tăng gần 70 tỷ USD so với năm 2024.

Sức mạnh xuất khẩu của Việt Nam tương đối bền vững, được thúc đẩy bởi năng lực cạnh tranh kinh tế vượt trội của Việt Nam. Các dấu hiệu tổng thể cho thấy Việt Nam đang thu được lợi ích kinh tế đáng kể từ làn sóng xuất khẩu mới nhất.

Một điểm rõ ràng là xuất khẩu mạnh mẽ của Việt Nam không chỉ ở thương mại với Mỹ. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ và các thị trường ngoài Mỹ đều tăng tương đương, khoảng 34 tỷ USD mỗi bên.

Các nhà nghiên cứu của IMF kết luận rằng phần lớn mức tăng trong xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đến từ sự dịch chuyển thương mại thực chất và gia tăng giá trị trong nước.

Tổng nhập khẩu năm 2025 tăng 19%, chỉ nhỉnh hơn so với tổng xuất khẩu ở mức 17%. Khi tăng trưởng nhập khẩu và xuất khẩu nhìn chung song hành với nhau, điều đó cho thấy vai trò giá trị gia tăng trong nước của Việt Nam hầu như không thay đổi.

Những điều làm nên năm 2025 bùng nổ của Việt Nam

Các nghiên cứu về giai đoạn trước cho thấy Việt Nam hưởng lợi thông qua tiến trình công nghiệp hóa, gia tăng việc làm chính thức và tiền lương cao hơn, đặc biệt đối với lao động nữ, tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và đạt được quy mô kinh tế lớn hơn, cho phép xuất khẩu cao hơn sang cả Mỹ và các thị trường khác.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy một bức tranh tương tự. GDP ngành sản xuất tăng 10%. Việt Nam tạo thêm 265.000 việc làm công nghiệp mới. Tỷ trọng lao động mắc kẹt trong nông nghiệp năng suất thấp giảm xuống. Thu nhập hàng tháng của người làm công tăng 6%.

Bất chấp mức độ bất định cao, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cả vốn thực hiện và các dự án mới, vẫn duy trì ở mức mạnh, tạo triển vọng tích cực cho xuất khẩu và tăng trưởng trong tương lai.

Đồng thời, có bằng chứng rõ ràng về nâng cấp công nghiệp. Sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng tăng 21%, vượt xa các ngành sản xuất cơ bản hơn như may mặc, da giày và hàng may mặc khác. Và Việt Nam đang thu hút lượng lớn đầu tư công nghệ cao hơn, chẳng hạn trong lĩnh vực bán dẫn và xe điện.

Tất cả những điều này phản ánh tiến bộ nội tại của Việt Nam và các nỗ lực hội nhập thương mại với phần còn lại của thế giới. Động thái mới nhất của Việt Nam nhằm tăng tốc các cải cách nâng cao năng lực cạnh tranh càng bổ sung thêm tiềm năng tích cực.

Quan trọng hơn, các dấu hiệu khác cho thấy Việt Nam đang thu được những lợi ích rộng hơn, tương tự những gì đã xảy ra sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lần thứ nhất.

Vào thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là bên thắng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất định.