W Signature đạt WELL Coworking Rating, dấu mốc mới của coworking Việt Nam

Chứng nhận này đề cao cách tiếp cận chú trọng đến sức khỏe và chất lượng sống trong thiết kế cũng như vận hành không gian làm việc hằng ngày. Với vai trò tiên phong trong việc đưa các nguyên tắc WELL vào mô hình coworking tại Việt Nam, W Signature lồng ghép các nguyên tắc này vào quá trình thiết kế và vận hành, hướng đến một môi trường làm việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

WELL Coworking Rating là gì?

WELL Coworking Rating được IWBI phối hợp cùng The Instant Group ra mắt năm 2024, nhằm xây dựng một khung đánh giá dành riêng cho các không gian coworking và không gian làm việc linh hoạt. Hệ thống được phát triển dựa trên các chiến lược về sức khỏe được xây dựng theo WELL Building Standard, với hơn 50 tiêu chí thuộc 10 nhóm WELL.

Các tiêu chí đề cập đến nhiều khía cạnh của môi trường làm việc, từ chất lượng không khí và nước, ánh sáng, sự thoải mái về nhiệt đến vận động, dinh dưỡng, âm thanh, vật liệu, sức khỏe tinh thần và cộng đồng. Khung đánh giá đồng thời xem xét chính sách vận hành, trải nghiệm người sử dụng và thiết kế môi trường làm việc, qua đó đánh giá cả cách không gian được vận hành và trải nghiệm thực tế của người sử dụng.

Với doanh nghiệp thuê văn phòng, cách tiếp cận này mở rộng tiêu chí lựa chọn không gian, từ diện tích, vị trí và nội thất đến chất lượng nơi làm việc và sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

W Signature và trải nghiệm làm việc tại Phú Mỹ Hưng

Không gian làm việc tại W Signature kết hợp khu vực riêng tư với các khu vực chung. Ảnh: W Business Center

Tại W Signature, thiết kế chú trọng sự cân bằng giữa tính riêng tư, tiện nghi và khả năng kết nối. Các khu vực làm việc và gặp gỡ được bố trí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu làm việc tập trung, họp nhóm cũng như trao đổi với đối tác, khách hàng.

W Signature đồng thời được tích hợp trên nền tảng của The Instant Group. Theo IWBI, nền tảng này cho phép người dùng tìm kiếm không gian làm việc linh hoạt và tiếp cận thông tin liên quan đến WELL khi lựa chọn địa điểm.

Từ công trình xanh đến không gian lấy con người làm trung tâm

W Signature tọa lạc tại Phu My Hung Tower, tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận LEED Gold, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư phát triển. Trong khi LEED tập trung vào hiệu quả môi trường và tính bền vững của công trình, WELL Coworking Rating mở rộng tiêu chí đánh giá đến không gian và vận hành, với trọng tâm là sức khỏe, sự thoải mái và trải nghiệm của người sử dụng.

Sự hiện diện đồng thời của LEED Gold và WELL Coworking Rating đặt chất lượng văn phòng trong một phạm vi rộng hơn, không chỉ ở vị trí, thiết kế hay các tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn ở trải nghiệm thực tế trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, W Signature nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hạ tầng đồng bộ và kết nối trực tiếp với Crescent Mall, tạo thuận tiện cho các nhu cầu trong ngày như làm việc, tiếp khách, ăn uống, gặp gỡ và thư giãn.

Góc nhìn từ doanh nghiệp thuê văn phòng

Đối với doanh nghiệp, việc lựa chọn coworking ngày càng được cân nhắc trên nhiều yếu tố, không chỉ diện tích và chi phí mà còn tính linh hoạt, hình ảnh doanh nghiệp, trải nghiệm nhân viên và chất lượng vận hành.

Các tiêu chí về sức khỏe và trải nghiệm vì vậy có thể trở thành một phần trong quá trình đánh giá môi trường làm việc, đặc biệt với những doanh nghiệp coi văn phòng là một phần của trải nghiệm nhân viên và hình ảnh thương hiệu.

Với mô hình không gian làm việc linh hoạt, doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh quy mô và cách sử dụng theo nhu cầu thực tế. Từ đó, việc lựa chọn văn phòng không chỉ là bài toán về diện tích, mà còn về mức độ phù hợp với cách doanh nghiệp và nhân viên sử dụng không gian.

Các khu vực làm việc và gặp gỡ tại W Signature được bố trí linh hoạt cho nhu cầu trao đổi và kết nối. Ảnh: W Business Center

Không gian chung hỗ trợ các hoạt động gặp gỡ và tương tác trong ngày. Ảnh: W Business Center

"WELL Coworking Rating không chỉ là một dấu mốc về tiêu chuẩn. Với W Signature, giá trị quan trọng nhất là biến những tiêu chí về sức khỏe, sự thoải mái và wellbeing thành trải nghiệm thực tế mỗi ngày của thành viên. Đây cũng là định hướng chúng tôi theo đuổi khi phát triển các không gian làm việc thế hệ mới", ông Nguyễn Thanh Tâm, CEO W Business Center, chia sẻ.

Sức khỏe và trải nghiệm trở thành tiêu chí mới trong lựa chọn nơi làm việc

Khi sức khỏe và trải nghiệm ngày càng được đưa vào quá trình lựa chọn nơi làm việc, các tiêu chuẩn như WELL có thể trở thành một tham chiếu mới bên cạnh những yếu tố quen thuộc như vị trí, thiết kế và chi phí.

Thông tin liên hệ báo chí

W Business Center

Hotline: 0906 365 638

Website: https://woffice.vn/w-signature/

Fanpage: https://www.facebook.com/wofficevn

Email: signature@woffice.vn

W Signature - 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

Về W Business Center

W Business Center là nhà cung cấp không gian làm việc linh hoạt cao cấp tại TP.HCM, phát triển các giải pháp văn phòng theo định hướng kết hợp thiết kế, hospitality, công nghệ và trải nghiệm người dùng. Thương hiệu W Signature đại diện cho phân khúc cao cấp của W Business Center, với trọng tâm vào wellbeing, chất lượng không gian và tiêu chuẩn vận hành.

Về WELL Coworking Rating

WELL Coworking Rating là hệ thống đánh giá dành cho không gian coworking, được phát triển bởi International WELL Building Institute (IWBI) phối hợp cùng The Instant Group. Hệ thống dựa trên các chiến lược sức khỏe của WELL Building Standard và đánh giá các yếu tố liên quan đến sức khỏe, wellbeing, vận hành và trải nghiệm người sử dụng.