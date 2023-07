Warren Buffett chi 282 tỷ USD cho 6 cổ phiếu

Năm 1973, khi Warren Buffett tổ chức đại hội cổ đông thường niên đầu tiên của Berkshire Hathaway, chỉ có vài chục người tham dự. Ngày nay, đây là sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 30.000 – 40.000 người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Omaha, Nebraska để nghe nhà đầu tư huyền thoại cùng với “cánh tay phải” của ông là Charlie Munger nói về nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán.

“Nhà tiên tri xứ Omaha” vẫn được các nhà đầu tư kính trọng hết mực bởi ông có thành tích thực sự ấn tượng. Kể từ khi tiếp quản Berkshire 58 năm trước, ông đã dẫn dắt cổ phiếu loại A của tập đoàn tăng trưởng ấn tượng 4.100.000%.

Điểm tuyệt vời nhất ở Warren Buffett là ông sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, từ những thứ mà ông tìm kiếm khi đầu tư vào 1 công ty cho đến những chiến thuật mà ông áp dụng trong quá trình xây dựng khối tài sản của mình. Hai trong những bí quyết nổi tiếng nhất chính là đầu tư dài hạn và mua những công ty tuyệt vời ở mức giá hợp lý.

Tuy nhiên, có một điểm quan trọng mà ít người chú ý hơn: danh mục đầu tư của ông rất “cô đặc”. 77% giá trị danh mục (tức 282 tỷ USD) được rót vào chỉ 6 cổ phiếu.

1.Apple: 170,9 tỷ USD (46,7%)

Khi Warren Buffett tin rằng ông đã tìm thấy 1 ý tưởng đầu tư không thể bỏ lỡ, ông sẽ hành động rất mạnh mẽ. Buffett nhận định Apple là “công ty hoạt động tốt hơn bất kỳ công ty con nào của Berkshire”.

Bất chấp cổ phiếu Apple không phải là rẻ, thậm chí một số người nhận định là đắt đỏ, Buffett vẫn không ngừng mua vào. Một trong những lý do khiến ông làm vậy là Apple thực sự là 1 “ngôi sao”. Đó là thương hiệu nổi tiếng bậc nhất và có giá trị nhất trên thế giới. Với lượng khách hàng trung thành khổng lồ, Apple gần như hoàn toàn yên tâm về doanh thu từ các sản phẩm vật lý.

Buffett cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tài năng lãnh đạo của CEO Tim Cook. Kể từ khi ngồi vào ghế CEO năm 2011, ông đã dẫn dắt Apple liên tục tăng trưởng nhờ đổi mới. iPhone tiếp tục dẫn đầu thị trường trong khi mảng dịch vụ đang ngày càng đóng góp nhiều hơn trong việc tạo ra dòng tiền.

Ngoài ra, Apple còn chi trả 15 tỷ USD mỗi năm cho cổ đông thông qua cổ tức và các đợt mua lại cổ phiếu quỹ.

2. Bank of America: 28,7 tỷ USD (7,8%)

Mặc dù Berkshire Hathaway đầu tư gần một nửa tài sản vào ngành công nghệ (chủ yếu là Apple), tài chính là ngành mà Buffett am hiểu nhất. Hiện tại ông yêu thích nhất Bank of America.

Theo Buffett, mặc dù ngân hàng là ngành bị ảnh hưởng rất nhiều trong suy thoái kinh tế, về dài hạn những nhà đầu tư kiên nhẫn vẫn sẽ thắng lớn khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng vì cuối cùng thì lượng tiền gửi và các khoản vay tại các ngân hàng vẫn sẽ tăng lên.

Hơn nữa, Bank of America đang ở vị trí hoàn hảo để hưởng lợi từ môi trường lãi suất hiện nay. Chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ của Cục dự trữ liên bang đem lại cho ngân hàng hàng tỷ USD thu nhập lãi ròng mỗi quý.

3.American Express: 25,5 tỷ USD (7%)

Buffett đặc biệt ưa thích đầu tư vào các cổ phiếu tài chính có “con hào kinh tế” bền vững. American Express đã nằm trong danh mục đầu tư của Berkshire suốt 30 năm nay và hiện là cổ phiếu lớn thứ 3 trong danh mục xét theo giá trị vốn hóa.

Ngoài việc hưởng lợi từ thị trường giá lên và tăng trưởng kinh tế, American Express thu lời từ khả năng có thể phục vụ và thu phí từ cả hai bên trong 1 giao dịch thẻ. Không chỉ là công ty thanh toán lớn thứ 3 ở Mỹ, American Express còn đóng vai trò cung cấp tín dụng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp thông qua thẻ tín dụng.

Một yếu tố khác tạo nên thành công dài hạn của AmEx là có nhiều khách hàng có thu nhập cao, nhóm thường ít bị ảnh hưởng trong suy thoái.

4. Coca-Cola: 24,5 tỷ USD (6,7%)

Đây hiện là cổ phiếu được Berkshire nắm giữ lâu nhất (35 năm).

Mặc dù những nhà đầu tư trẻ tuổi thích tìm kiếm mức tăng trưởng ấn tượng sẽ nhận định ngày hoàng kim của Coke đã qua từ lâu, đây vẫn là cổ phiếu được các nhà đầu tư lớn tuổi và bảo thủ ưa chuộng.

Với hơn 20 nhãn hiệu, Coca-Cola đạt được doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm và có mặt ở khắp nơi trên thế giới ngoại trừ 3 nước Triều Tiên, Cuba và Nga. Sự đa dạng về địa lý giúp công ty có được dòng tiền ổn định từ các nước phát triển đồng thời vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng cao ở các thị trường mới nổi.

5. Chevron: 20 tỷ USD (5,5%)

Vài năm gần đây, Buffett đặc biệt quan tâm tới các cổ phiếu năng lượng. Từ năm 2020 đến nay, không có cổ phiếu dầu khí nào có sức ảnh hưởng lớn tới danh mục đầu tư của Berkshire hơn Chevron.

Mặc dù giá dầu và khí đốt đã sụt giảm trong những tháng gần đây, môi trường kinh tế vĩ mô đang ủng hộ xu hướng tăng giá. Sau hơn 3 năm đại dịch khiến các tập đoàn lớn cắt giảm đầu tư, cùng với xung đột ở Ukraine chưa biết bao giờ mới chấm dứt, nguồn cung dầu thô và khí đốt khó có thể nhanh chóng tăng trở lại.

Bên cạnh đó Chevron cũng chi trả cổ tức hậu hĩnh và thường xuyên mua lại cổ phiếu quỹ.

6. Occidental Petroleum: 12,4 tỷ USD (3,4%)

Gần như toàn bộ 222 triệu cổ phiếu Occidental Petroleum mà Berkshire đang sở hữu đều được mua vào kể từ đầu năm 2022.

Về cơ bản thì lý do khiến Berkshire mua vào cổ phiếu Chevron và Occidental là giống nhau: đặt cược giá dầu và khí đốt giao ngay sẽ tăng lên. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa 2 cổ phiếu này.

Ví dụ, dòng tiền hoạt động của Occidental nhạy cảm với biến động giá dầu giao ngay nhiều hơn so với Chevron. Ngoài ra, Occidental có tỷ lệ nợ ròng cao hơn, do đó là khoản đầu tư rủi ro hơn và sẽ có mức độ biến động cao hơn so với Chevron.

Tham khảo The Mootley Fool