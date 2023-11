WeLand 3 năm liên tiếp là "đơn vị tư vấn phát triển BĐS tốt nhất Việt Nam"

Kỳ tích trong thời kỳ khó khăn của BĐS



Được thành lập từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực BĐS, WeLand đã đồng hành cùng hàng chục dự án và các chủ đầu tư vượt qua những giai đoạn biến động nhất của thị trường.

Cuối năm 2019, khi thị trường BĐS đang phát triển cao trào thì làn sóng Covid lan rộng trên toàn thế giới, kéo theo một thời kỳ chưa từng có. Sân chơi BĐS cũng áp dụng những luật chơi mới, những cuộc chọn lọc tự nhiên diễn ra nhanh chóng và khốc liệt hơn chỉ trong vòng 03 năm.

Năm 2021 khép lại với sự hoang mang bao trùm cả thị trường do nguồn cung sụt giảm mạnh, các dự án đã ra mắt không còn phù hợp với nhu cầu của thị trường sau đại dịch. Giữa bối cảnh đó, WeLand xác định cần dự đoán điểm rơi của thị trường để xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt và phù hợp. Chiến lược này phản ánh hiệu quả tích cực đối với chuỗi dự án được WeLand tham gia tư vấn và kinh doanh như The Holiday Ha Long, The Ruby Ha Long, The Sapphire Mansion… The Holiday Ha Long là dự án nghỉ dưỡng hiếm có trên thị trường phía Bắc ra mắt vào thời kỳ đầy biến động nhưng vẫn nhanh chóng bán gần hết giỏ hàng.

Năm 2022, kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn, nguồn cung BĐS chưa có nhiều cải thiện. Các dự án cũ đắp chiếu, tìm cách chuyển nhượng; các dự án mới khó triển khai. WeLand xác định đồng hành cùng các chủ đầu tư với định hướng "Xây dựng dự án điểm nhấn hoặc bị thanh lọc". Diamond Crown Hai Phong, Vinh Park River… trở thành những dự án hi hữu có thành tích bán hàng ấn tượng. Trong đó, Diamond Crown Hai Phong – một siêu phẩm của DOJILAND được biết đến như kỳ tích BĐS trong năm 2022.

Theo thống kê, chỉ trong 05 tháng đầu năm 2023, 500 doanh nghiệp BĐS phải giải thể. Nhiều đơn vị tư vấn môi giới đóng cửa, các dự án cắt lỗ từ 20-30%. WeLand dự đoán, "nguy cơ suy thoái" cũng là cơ hội cho sự lên ngôi của BĐS tiêu dùng. Cũng trong năm 2023, WeLand liên tiếp cùng các chủ đầu tư tại tỉnh giải mã bài toán kinh doanh và marketing cùng các dự án tại Hải Phòng, Thái Nguyên như Royal River City, Tấn Đức Central Park…

Đại diện WeLand tham dự sự kiện trao giải.

Tầm quan trọng của đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp



Liên tục cập nhật thông tin, thay đổi chiến lược, tìm kiếm chìa khóa để vượt qua khó khăn của mỗi giai đoạn, WeLand đã có một thời kỳ thăng hoa, một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của "Đơn vị tư vấn phát triển BĐS tốt nhất Việt Nam" năm thứ 03 liên tiếp.

Theo đại diện DOJILAND, Chủ đầu tư đã đồng hành cùng WeLand từ những năm đầu thành lập, để cung cấp các sản phẩm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của thị trường, không thể thiếu những người đồng hành, những đơn vị tư vấn triển khai mạnh về chuyên môn, am hiểu về BĐS, đủ tâm và đủ tầm.

Từ góc độ chuyên môn, đại diện Ban tổ chức DOT Property Award cho biết, WeLand gần như là đơn vị tiên phong tại thị trường BĐS Việt Nam phát triển theo mô hình tư vấn triển khai mà nhiều chủ đầu tư lớn đã quen hợp tác. WeLand đã hoàn toàn thuyết phục Hội đồng đánh giá bằng một mô hình tư vấn triển khai toàn diện xuyên suốt vòng đời dự án, với chất lượng chuyên môn hóa cao.

Kể từ khi thành lập năm 2017, WeLand đã đồng hành cùng gần 30 dự án phát triển kinh doanh và hơn 40 dự án phát triển sản phẩm tiêu biểu, nhiều dự án ghi dấu ấn với tốc độ bán hàng kỷ lục như: The Sapphire Ha Long, Green Diamond Ha Long, Diamond Crown Hai Phong, Vinh Park River, The Holiday Ha Long, Tấn Đức Central Park, Royal River City… Thành công của chuỗi dự án này luôn nằm ở sự tận tâm, sẵn sàng tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm cho thị trường, góp phần xây dựng một nền BĐS minh bạch, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

