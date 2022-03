West Lakes Golf & Villas: Điểm nghỉ dưỡng hoàn hảo liền kề TP.HCM

Sau khi dịch Covid có nhiều dấu hiệu chuyển biến an toàn hơn, người dân được đi lại thoải mái, mặc định nhu cầu được vui chơi đặt lên hàng đầu. Những người đam mê các hoạt động ngoài trời bắt đầu truyền tai nhau những địa điểm check - in mới, trong đó phải kể đến khu đô thị West Lakes Golf & Villas tại Đức Hoà, Long An.

Đây là một khu đô thị khá đặc biệt, được nằm liền kề sân golf lớn nhất tại Long An, do đó, không gian xanh chính là "đặc sản" của nơi này.

Trước sự ngột ngạt của không gian nhà cao tầng trong thành phố, sự nóng lên khi thời tiết chuyển dần sang không khí ngày hè đã tạo nên những kế hoạch nhằm "phá tan" sự khắc nghiệt, giải tỏa những căng thẳng trong một thời gian dài giãn cách.

Có người sẽ chọn đi biển, người chọn các tour trải nghiệm rừng sinh thái, nhưng nhìn chung, xu hướng chọn các điểm gần nhà được ưu tiên, vừa giúp tiết kiệm thời gian, chủ động chi phí.

Tại khu đô thị West Lakes Golf & Villas, một tổ hợp tiện ích đã đi vào hoạt động, chỉ cách TP.HCM chừng 60 phút di chuyển, băng qua những con đường rợp bóng cây xanh, một không gian trong lành mở ra, đem lại cảm giác bình yên hiếm có.

Công viên nước tại West Lakes Golf & Villas đã đi vào hoạt động

Ở đây, ngoài việc trải nghiệm môn thể thao golf, du khách được chủ động tham gia nhiều hoạt động vui chơi khác gắn liền với thiên nhiên như: Cắm trại ngoài trời, công viên nước, câu cá, hồ bơi, trò chơi vận động liên hoàn…

Ưu điểm của West Lakes Golf & Villas là kết hợp phòng lưu trú cao cấp cho du khách. Do đó, từ đây, du khách có thể kết hợp lịch trình tham quan nhiều điểm du lịch miệt vườn khác tại Long An trong thời gian dài ngày.

Tọa lạc ngay mặt tiền tỉnh lộ 822, du khách dễ dàng di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Mỗi căn biệt thự West Lakes phù hợp với cả gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng. Được thiết kế 1 trệt 2 lầu, nhiều phòng ngủ, đem đến không gian riêng tư và thoải mái.

Một góc trong công viên nước West Lakes Golf & Villas

Hiện nay, khách hàng vẫn có cơ hội sở hữu biệt thự West Lakes với giá từ 3,8 tỷ đồng. Đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group đang áp dụng chính sách ưu đãi cho chủ nhân sở hữu những căn biệt thự cuối cùng gồm: Tặng ngay 3 chỉ vàng khi ký HĐ thành công; chiết khấu 7% khi thanh toán sớm; miễn phí quản lý 2 năm đầu…

Có thể nói, sở hữu biệt thự West Lakes không chỉ giúp người mua sở hữu được sản phẩm bất động sản liền thổ có giá trị tăng hàng năm mà còn sinh lời kép từ cho thuê du lịch nghỉ dưỡng.

Ngày nay, thước đo giá trị cuộc sống đối với nhiều người không còn nằm ở tiện nghi cao cấp, phố phường tấp nập mà ở chỗ họ có thể cảm nhận được những phút giây thư thái trong không gian tươi mát, hưởng trọn bầu không khí trong lành và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên.

Sở hữu toàn bộ những yếu tố cần và đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. West Lakes Golf & Villas là điểm đến hấp dẫn liền kề TP.HCM và nơi xứng đáng để có trong bộ sưu tập nhà của giới thượng lưu.

