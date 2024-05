Westlife trở lại Việt Nam làm show sẽ thiếu vắng 1 thành viên, lý do là gì?

Trưa 9/5, Westlife đã chính thức xác nhận họ sẽ mang tour diễn The Hits Tour đến Cung Điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội trong 2 đêm 4 và 5/6 sắp tới. Trong bài đăng trên Facebook, nhóm viết: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6 sắp tới". Bên cạnh đó, bài viết cũng thông báo vé cho đêm nhạc The Hits Tour do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa - Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức sẽ được mở bán vào ngày 13/5.

Tuy nhiên với lần trở lại này, Westlife sẽ chỉ trình diễn với 3 thành viên xuyên suốt tour diễn khắp toàn cầu: Kian, Nicky, Shane. Thành viên Mark vì lí do sức khỏe nên không thể đồng hành cùng trong chuyến lưu diễn này.

Trước đó, Mark Feehily từ năm 2022 đã phải bỏ lỡ một số đêm nhạc trong The Wild Dreams Tour sau khi mắc bệnh viêm phổi, phải tiến hành phẫu thuật. May mắn khi The Wild Dreams Tour đến Việt Nam vào năm ngoái, Mark đã phục hồi và Westlife trình diễn với đội hình đủ 4 thành viên.



Hồi cuối tháng 2, chỉ vài ngày trước khi ban nhạc Ireland chuẩn bị bắt đầu The Hits Tour với chuỗi đêm diễn đầu tiên tại Mỹ, Mark đã thông báo rằng anh sẽ tạm thời rút lui khỏi nhóm vì anh vẫn đang phải đối mặt với những “thách thức” y tế, tất cả đều liên quan đến việc bị nhiễm trùng đường huyết trong khi đang hồi phục từ cuộc phẫu thuật 3 năm về trước.

Mark Feehily cũng là thành viên đồng tính công khai của Westlife, anh hiện đã có con với hôn phu của mình.

Trong một bài đăng dài trên tài khoản Instagram của ban nhạc, Mark viết: “Xin chào và yêu tất cả các bạn nhiều! Đây là Mark ... Hầu hết các bạn đều biết rằng tôi đã gặp một số khó khăn về sức khỏe trong thời gian qua. Thực ra mọi chuyện bắt đầu cách đây 3,5 năm vào tháng 8 năm 2020 khi tôi phẫu thuật. Trong vòng vài ngày sau cuộc phẫu thuật này, tôi bị đau dữ dội và được đưa vào phòng cấp cứu...". Sau đó, Mark đã có chia sẻ dài về quá trình điều trị bệnh viêm phổi, về quãng thời gian trải qua thời kì lockdown vid dịch Covid-19.

Mark viết tiếp: “Ba tháng sau cuộc phẫu thuật đó, tôi đã cố gắng hết sức để trở lại lưu diễn tuy nhiên tour diễn đòi hỏi quá nhiều sức lực, thời gian và khiến tôi kiệt sức. Tôi được bác sĩ thông báo rằng tôi cần phải phẫu thuật thêm để khắc phục những di chứng sau cuộc phẫu thuật. Đây sẽ là cuộc phẫu thuật lớn thứ tư của tôi kể từ khi bắt đầu cuộc phẫu thuật này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác...

Với sức tiếc nuối cực độ, giờ đây tôi phải tạm dừng tất cả các chuyến lưu diễn của Westlife cho đến khi tôi có cơ hội hồi phục hoàn toàn sau hành trình đầy sóng gió mà tôi đã trải qua với tư cách cá nhân. Hãy tin tôi, tôi ước mọi chuyện có thể khác đi! Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và thông cảm cho tôi cũng như sức khỏe của tôi trong những năm qua”.

Mong Mark sớm bình phục!

Khán giả toàn thế giới và chắc chắn khán giả tại Việt Nam, hoàn toàn thông cảm với sự vắng mặt của Mark trong The Hits Tour. Rất mong Mark sẽ nghỉ ngơi và điều trị thật tốt để sớm trở lại với nhóm.

Đêm nhạc của Westlife tại Hà Nội sẽ có khách mời đặc biệt: boyband gạo cội 911. Khán giả Việt Nam có lẽ cũng quen thuộc với 911 khi họ cũng khá thường xuyên về Việt Nam trình diễn trong những năm vừa qua. Đặc biệt, họ cũng đã ra mắt ca khúc I Do kết hợp cùng Đức Phúc, trở thành MV Vpop có lượt xem cao nhất trong năm 2023.