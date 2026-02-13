Xác định khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bà Chi hỏi, đối với các khoản chi trả bằng tiền mặt cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, tiền tham dự hội nghị, hiếu hỉ… có giá trị trên 5 triệu đồng/lần chi trả thì có được coi là đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ hay không? Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi trên 5 triệu đồng?

Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP thì khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công này được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Trong đó, đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động kể từ ngày Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/12/2025), để được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc xác định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.