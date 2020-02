Xác định nhóm thanh niên ném đá khiến hàng loạt xe khách bị bể kính giữa khuya ở Đồng Nai

Ngày 24/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng ném đá làm bể kính hàng loạt xe khách khi lưu thông qua địa bàn khuya 21/2.

Qua công tác trích xuất camera an ninh, công an đã xác định được nhóm thanh niên trên. Hiện công an đang truy bắt nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ.

Như đã thông tin, đêm 21/2, hàng loạt xe khách lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bị nhóm lạ mặt ném đá vỡ kính.

Các xe khách bị ném đá bể kính khi lưu thông qua địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Phát hiện xe bị ném đá, nhiều tài xế liền cho xe tấp vào lề, sự việc không gây thương tích cho hành khách nhưng khiến nhiều người sợ hãi.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, gần chục chiếc xe giường nằm di chuyển ngang địa phận này cũng gặp tình trạng tương tự. Các xe xếp hàng dài với thương hiệu Phương Trang, Phước Thiện, Xe Nhà, An Anh, Cúc Tùng... đều bị ném đá vỡ kính.

Theo các tài xế, tình trạng xe giường nằm bị ném đá trong đêm vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên chưa bao giờ nhiều xe bị ném đá cùng lúc nhiều như trong đêm 21/2 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, chưa có trường hợp hành khách nào bị thương hay xe khách gặp tai nạn giao thông do bị kẻ xấu ném đá vỡ kính.

Tuy nhiên, hành động trên là vô cùng nguy hiểm nếu tài xế không bình tĩnh để xử lý tay lái thì hậu quả sẽ nghiêm trọng.