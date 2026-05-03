Xác minh thông tin khách sạn “chặt chém” du khách, bia Heineken 900.000 đồng/thùng

Theo Cao Nguyên | 03-05-2026 - 13:32 PM | Xã hội

Chính quyền địa phương đang vào cuộc xác minh phản ánh một khách sạn bị tố thu phí dịch vụ cao bất thường, trong đó có giá bia và nhiều khoản phụ thu.

Ngày 3-5, một lãnh đạo phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ việc một khách sạn trên địa bàn bị phản ánh “chặt chém”, trong đó có việc bán bia Heineken với giá 900.000 đồng/thùng.

Khách sạn chặt chém du khách với giá bia Heineken 900 . 000 Đồng / thùng ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng khách sạn "chặt chém" du khách

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh trải nghiệm khi lưu trú tại một khách sạn thuộc khu phố Vịnh Hòa (phường Sông Cầu). Nội dung bài viết cho rằng cơ sở này thu nhiều loại phí dịch vụ với mức quá cao.

Kèm theo bài viết là hình ảnh hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như: phí phục vụ ăn tối ngày 29-4 là 1.800.000 đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30-4 là 900.000 đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30-4 là 2.500.000 đồng.

Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như 2 lò than 200.000 đồng, 2 thùng bia Heineken 1.800.000 đồng. Tổng cộng số tiền khách phải thanh toán là 10.875.000 đồng.

Khách sạn chặt chém du khách với giá bia Heineken 900 . 000 Đồng / thùng ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Hóa đơn bán lẻ thể hiện mức giá và phụ thu được đăng tải trên mạng xã hội

Bài đăng cũng cho rằng khách sạn thu phí cao đối với việc khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp và phục vụ.

Sau khi đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Trao đổi với báo chí, đại diện khách sạn bị phản ánh cho rằng không “chặt chém” du khách như mạng xã hội phản ánh mà đã niêm yết giá rõ ràng.

Theo vị này, nhóm khách đặt phòng ban đầu chỉ đăng ký 4 người lưu trú nhưng sau đó tổ chức ăn uống, tụ tập lên tới khoảng 30 người.

“Khách mang hải sản từ bên ngoài vào, ăn uống đông, sử dụng nhiều nước ngọt để tắm rửa, bày biện rất nhiều nên nhân viên phải dọn dẹp vất vả. Vì vậy, khách sạn mới tính thêm phí phục vụ và vệ sinh. Lò than họ sử dụng nhiều, mỗi lò phục vụ cho nhiều người nên có phụ thu. Vì khách sạn mặt biển nên giá bia như vậy là không quá cao” - đại diện khách sạn lý giải.

Dù khẳng định giá bia và các dịch vụ đều đã được niêm yết nhưng đại diện khách sạn thông tin sau khi sự việc được phản ánh trên mạng xã hội và cơ quan chức năng vào cuộc làm việc, cơ sở này đã hoàn trả hơn 2 triệu đồng cho nhóm khách.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

