Xác minh thông tin "Ngủ qua đêm tại nhà người yêu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng"

Khi nội dung này được các fanpage đăng tải đã nhận được tương tác lớn với hàng chục ngàn lượt yêu thích, bình luận cũng như chia sẻ.



Rất nhiều bạn trẻ thú thật từng là người trong cuộc của câu chuyện "ngủ qua đêm tại nhà người yêu", tuy nhiên không rõ về quy định tạm trú cũng như mức phạt 300.000 đồng.

Bài viết với nội dung bị phạt nếu ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Lướt mạng xã hội ngày hôm nay, bạn Nguyễn Minh Đức (23 tuổi – Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ khi thấy thông tin "Ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng". Bạn Minh Đức hoang mang, không hiểu vì sao lại như vậy, liệu thông tin này có chính xác hay không?



"Từ sáng tới giờ có rất nhiều fanpage chia sẻ về nội dung bị phạt tới 300.000 đồng nếu ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú. Không biết đó có phải là tin đồn hay thông tin chính xác? Nếu đúng sự thật thì thủ tục ra sao? Luật này có bất tiện không?"- bạn Minh Đức phân vân.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi - Mỹ Đình, Hà Nội) từng là người trong cuộc của câu chuyện "ngủ qua đêm tại nhà người yêu". Anh cho hay: "Mình có nghe đến quy định đăng kí tạm trú và ở nhà người khác mà không đăng kí tạm trú sẽ bị phạt. Tuy nhiên mình vẫn chưa nắm rõ cụ thể về vấn đề này."

"Vì nhiều trường hợp cần ở lại nhà bạn bè, người thân hay người yêu trong một thời gian nhất định, đều phải đăng kí với chủ hộ. Dù biết là vậy, tuy nhiên việc làm này khá bất tiện nên thường thì mọi người sẽ ở lại qua đêm rồi rời đi ngay sáng hôm sau mà không thông báo. Theo mình, việc đăng ký lưu trú hay tạm trú, tạm vắng sẽ dễ dàng quản lý cho cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên khá nhiều bất cập vì bạn bè hay người thân muốn đến chơi nhà nhau mà không cho ở cũng vất vả cho người thân. Hơn nữa, việc trực tiếp đến các cơ quan khai báo không phải lúc nào cũng được giải quyết nhanh gọn rất mất thời gian nên ai cũng thấy làm điều ấy rất phức tạp và cồng kềnh. Vì vậy, nếu mà thực sự hiện thực hóa cái điều này vào cuộc sống thì nên làm mạng lưới khai báo online thật sự hiệu quả vì mọi người đều truy cập internet để tiết kiệm thời gian cho đôi bên"- anh Tuấn Anh cho hay.

Không thông báo lưu trú theo quy định có thể bị phạt tiền triệu

Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, thông tin "ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng" mà cộng đồng mạng đã và đang chia sẻ là dựa vào Luật Cư trú 2020. Tuy nhiên, mức phạt không chỉ là 300.000 đồng mà có thể lên đến 1 triệu đồng.

Luật sư Bình thông tin: "Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định công dân không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Còn trường hợp kinh doanh lưu trú, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú bị phạt từ 1 triệu đồng đến 6 triệu đồng tùy vào lượng người không đăng ký lưu trú. Ngoài ra, trường hợp cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng".

Luật sư Bình cũng cho hay, "Tại Khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú 2020 quy định khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú."

"Chính vì vậy, khi công dân đến cư trú tại một địa điểm khác nơi thường trú hoặc tạm trú của mình như đến ở chơi nhà người thân, bạn bè, hay nhà người yêu như cộng đồng mạng đang chia sẻ trong thời gian dưới 30 ngày thì phải thực hiện thông báo lưu trú theo quy định"- vị Luật sư nói.

Về việc đăng kí lưu trú để người dân có thể nắm rõ, Luật sư Bình hướng dẫn, "Theo Điều 30 Luật Cư trú 2020, việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND/CCCD, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú". Theo đó, việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trong trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Và việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Như vậy, có thể thấy thông tin ""ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng" mà cộng đồng mạng đã và đang chia sẻ là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, mức phạt không chỉ là 300.000 đồng mà có thể lên đến 1 triệu đồng.