Xác thực danh tính người bán, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng

Trước khi thực hiện livestream bán hàng, người bán phải cung cấp đầy đủ cho người livestream bán hàng giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; giấy tờ chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán phải cung cấp văn bản xác nhận cho chủ quản nền tảng và người livestream bán hàng trước khi thực hiện livestream bán hàng. Đồng thời, phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.

Luật Thương mại điện tử quy định cụ thể việc xác thực danh tính người bán, người livestream bán hàng. Ảnh minh hoạ: Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính; từ chối hợp tác nếu người bán không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng, xuất xứ, giá cả và các nội dung liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, người livestream không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng; phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của người bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.

Việc định danh, xác thực điện tử thông tin người bán và người livestream bán hàng góp phần hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo để kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy vết, xác minh và xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chủ quản nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng kể từ ngày 1-1-2027.

Đồng thời, trường hợp nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng, bao gồm: Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia; đối tượng, quy trình, hướng dẫn người livestream bán hàng thực hiện định danh, xác thực điện tử; điều kiện, quy trình, thủ tục về đăng ký mở tài khoản người bán và người livestream bán hàng; quy định các trường hợp cụ thể bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã bổ sung trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trong đó có người có ảnh hưởng trên mạng (KOL, KOC).

Theo đó, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính năng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện quảng cáo; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Đối với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo trên mạng, ngoài các nghĩa vụ trên còn phải thực hiện các quy định có liên quan của Luật Quảng cáo.

Những quy định này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trên môi trường số, hạn chế tình trạng quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.