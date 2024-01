Xanh SM tung dịch vụ cho thuê xe ngày Tết, cao nhất 34,4 triệu đồng cho 10 ngày

Các mẫu ô tô cho thuê bao gồm dòng xe 5 chỗ VinFast VF 8 (với phiên bản Eco hoặc Plus), VF e34, VF 5 Plus, dòng xe 7 chỗ VinFast VF 9 (với phiên bản Eco hoặc Plus). Trong đó, VF 5 là mẫu xe có giá thuê rẻ nhất còn VF 9 Plus là mẫu xe có giá thuê cao nhất.

Với gói thuê theo ngày , mức giá thấp nhất là 720.000 đồng/ngày khi thuê ô tô VinFast VF 5 với mức đặt cọc là 20 triệu đồng. Cao nhất là VF 9 Plus với giá 2,55 triệu đồng/ngày.

Với gói thuê theo tháng , mức giá VF 5 là 14,33 triệu đồng/tháng còn VF 9 Plus là 50,6 triệu đồng/tháng.

Với gói thuê theo năm , giá thuê VF 5 là 165,72 triệu đồng/năm (rẻ hơn khoảng 3,6% so với thuê theo tháng) và VF 9 Plus là 564,36 triệu đồng/năm (rẻ hơn khoảng 7% so với thuê theo tháng).

Đáng chú ý, Xanh SM có riêng gói thuê xe trong 10 ngày Tết từ ngày 6/2 đến ngày 15/2. Theo đó, giá thuê xe VF 5 là 11,96 triệu đồng trong 10 ngày (cao hơn 66% so với thông thường) và VF 9 Plus là 34,43 triệu đồng trong 10 ngày (cao hơn 35% so với thông thường).

Dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngắn ngày của Xanh SM Rentals hiện có mặt tại 26 tỉnh thành đã triển khai dịch vụ của Xanh SM.

Xanh SM cho biết, giá thuê ô tô điện đã bao gồm thuế GTGT, các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định, phí bảo trì đường bộ lần đầu, chi phí giao xe tới điểm giao hoặc nhận do hãng chỉ định.