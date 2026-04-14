Xây cao tốc Nha Trang-Liên Khương trước 2030, phá thế 'độc đạo' đường đèo Khánh Lê

Cao tốc Nha Trang - Liên Khương khi sớm được hình thành sẽ phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 27C

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo đầu kỳ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 4 tuyến cao tốc, đưa lên đầu tư trước năm 2030 gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa; cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; cao tốc Nha Trang - Liên Khương; và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Rạch Giá - Bạc Liêu).

Tăng cường kết nối liên vùng khu vực Tây Nguyên

Đối với cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuyến cao tốc này nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh một số tuyến cao tốc theo hướng Đông - Tây đã và đang được đầu tư như Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum cùng một số tuyến khác đang được nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ (Phú Yên - Đắk Lắk, Nha Trang - Liên Khương). Hai tuyến Phan Thiết - Bình Thuận - Gia Nghĩa cũng đang được đề nghị bổ sung vào quy hoạch. Do đó, việc sớm hình thành tuyến kết nối phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Gia Nghĩa là cần thiết để phát huy hiệu quả của các đoạn tuyến này.

Cao tốc Ngọc Hồi-Gia Nghĩa sẽ tăng cường kết nối liên vùng giữa khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản và khoáng sản; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu cũng nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc sớm đầu tư tuyến sẽ tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng cao năng lực vận tải và liên kết vùng; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng nông nghiệp, du lịch, cửa khẩu và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Phá vỡ thế độc đạo quốc lộ 27C

Tương tự, cao tốc Nha Trang - Liên Khương khi sớm được hình thành sẽ phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 27C. Hiện tại, Quốc lộ 27C là con đường duy nhất kết nối 2 thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam là Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Con đường này qua đèo Khánh Lê dài 33km, là một trong những đèo dài nhất tại Việt Nam và có địa hình uốn lượn, gây khó khăn cho việc vận chuyển của các phương tiện cỡ lớn. Quốc lộ 27C thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở trong mùa mưa bão và các tai nạn giao thông đáng tiếc.

Đồng thời, dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương góp phần giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển duyên hải Nam Trung Bộ với trung tâm du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Việc sớm triển khai cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Rạch Giá - Bạc Liêu) sẽ nâng cao hiệu quả khai thác và kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Cần Thơ - Cà Mau), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long và toàn vùng.

Cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu khi được xây dựng sẽ hình thành trục đường bộ cao tốc kết nối trực tiếp với cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến đường nối từ đất liền ra cảng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Từ những phân tích trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 4 tuyến cao tốc nêu trên là phù hợp.