Xây dựng Hoà Bình (HBC): Cổ phiếu bị “hạn chế", chỉ được giao dịch phiên chiều từ 23/5

Sở GDCK Tp.HCM vừa có thông báo về việc chuyển cổ phiếu HBC của Xây dựng Hoà Bình từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Theo đó, HBC chỉ được giao dịch phiên chiều với phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thoả thuận kể từ ngày 23/5/2023.

Nguyên nhân HBC đã chậm nộp BCTC 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Trong thông báo trước đó, HBC cho biết lý do chậm nộp do tình hình kinh doanh khó khăn, chưa kể Công ty xảy ra tranh chấp nội bộ khiến chưa thể nộp BCTC kiểm toán đúng hạn.

Theo báo cáo tự lập, HBC lỗ đột biến 1.200 tỷ đồng quý 4/2022, khiến kết quả cả năm thua lỗ 1.141 tỷ đồng, xóa hết sạch lợi nhuận chưa phân phối và chuyển sang lỗ lũy kế 688,5 tỷ đồng. Sang quý 1/2023, Công ty tiếp tục báo lỗ thêm 445 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên trên 1.100 tỷ đồng.

Kinh doanh khó khăn, nội bộ HBC nổi sóng gió vào những ngày cuối năm 2022, sau Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch bất ngờ phát đi thông báo hủy bỏ quyết định, giữ nguyên ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch.

Ông Phú và một số thành viên khác trong HĐQT đã lên tiếng phản đối các quyết định này, đồng thời cho rằng ông Lê Viết Hải điều hành yếu kém nhiều năm khiến HBC đối diện muôn vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính.

Sau những phát ngôn của ông Phú, ông Hải đã tuyên bố gửi đơn tố giác lên cơ quan điều tra, đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông Nguyễn Công Phú và Dương Văn Hùng và các cá nhân đã tiếp tay, giúp sức cho hai cá nhân này.

Đến thời điểm hiện tại, ông Lê Viết Hải vẫn là Chủ tịch HBC, sau khi có quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Tp.HCM về việc tạm dừng thi hành các Nghị quyết HĐQT.

Thời gian sau đó, nhiều lãnh đạo của HBC ở phe đối lập ông Hải đã liên tục từ nhiệm như ông Nguyễn Công Phú, ông Albert Antoine rời HĐQTị; ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh rời Ban Tổng Giám đốc.

Mới nhất, ông Duy vừa bán sạch cổ phiếu HBC ở vùng giá thấp. Được biết, ông Duy là một trong những người đã gắn bó lâu năm với HBC. Ông Duy sinh năm 1981, theo giới thiệu là Cử nhân Đại học Washington, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Maastricht Hà Lan.

Ông Duy sớm tham gia HBC từ năm 2007, với xuất phát điểm là Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng giám đốc CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình kiêm Tổng giám đốc Nhà Hòa Bình. Dù vậy, ông Duy lại là 1 trong 4 thành viên phe phản đối các quyết định từ phía Chủ tịch là ông Lê Viết Hải (bao gồm nội dung thay Chủ tịch).