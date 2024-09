Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm dựa vào 4 trụ cột tăng trưởng

Tại văn bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm dựa vào 4 trụ cột tăng trưởng: Phát triển các sản phẩm nông lâm sản lợi thế, quy mô lớn, chất lượng cao hướng đến thị trường xuất khẩu; công nghiệp chế biến nông lâm sản và sản xuất năng lượng tái tạo, quy mô lớn; quy mô đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi; dịch vụ logistics, du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số.

Phát triển kinh tế - xã hội song hành với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai về nước, rừng và các nguồn tài nguyên khác, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Phát triển kinh tế xã hội lấy con người làm trung tâm, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện phát triển đồng đều giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", đặc biệt quan tâm tới công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sớm đạt mức trung bình khá của cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sớm đạt mức trung bình khá của cả nước, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bao trùm phát triển không gian sinh thái, phát huy bản sắc dân tộc, đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch.

Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm của vùng Tây Nguyên, là cửa ngõ hội nhập và liên kết của vùng với khu vực và quốc tế, người dân được hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần, dịch vụ xã hội tốt, môi trường bảo đảm, tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân.

Tăng cường khối Đại đoàn kết, "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tập trung vào "6 tăng cường":

- Tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước song song với đó là trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Tỉnh Đắk Lắk phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường khối Đại đoàn kết, 49 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải đoàn kết và thống nhất, chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đặc biệt là hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị mới để giảm chi phí và thời gian đi lại, tăng sức cạnh tranh hàng hóa.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia với tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu lao động từ khu vực nông thôn sang khu vực công nghiệp, đô thị gắn với tái cơ cấu lại đội ngũ lao động.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Đưa Buôn Ma Thuột trở thành cực phát triển, trung tâm kinh tế của Tỉnh và của vùng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn kết Quy hoạch Tỉnh với Quy hoạch vùng, Quy hoạch quốc gia. Tổ chức sắp xếp hợp lý không gian, phát triển hệ thống đô thị để Buôn Ma Thuột trở thành cực phát triển, trung tâm kinh tế của Tỉnh và của vùng. Tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển nhất là nguồn lực cho hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy mạnh tiêu dùng trong nước.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tập trung thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các dự án giao thông trọng điểm vùng Tây Nguyên, nhất là dự án thuộc thẩm quyền của địa phương. Phát huy thành tíc h đạt được, tập trung thi công hoàn thành các hạng mục công trình, phấn đấu đưa 48km của Dự án thành phần 3 (thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn I) vào sử dụng trước 30/8/2025 để chào mừng 80 năm thành lập nước và Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, phát triển sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Duy trì và mở rộng các làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng, tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng thông qua việc tham gia thị trường tín chỉ các bon.v.v…

Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm quan trọng của tỉnh như cà phê Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk tăng cường đầu tư vào chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm quan trọng của tỉnh như cà phê Buôn Ma Thuột.

Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, văn hóa, xã hội du lịch. Liên kết chuỗi du lịch "một cung đường, nhiều điểm đến".

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục nhất là đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là quản lý đất đai. Phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nhất là tài nguyên nước, tài nguyên đất để có thể phát triển lâu dài.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở vững mạnh, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn, phải tạo điều kiện để người dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn ở cơ sở.

Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.