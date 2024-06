Xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, chủ biệt thự phải khôi phục lại tình trạng ban đầu

Ông Hồ An Tập là chủ sở hữu căn biệt thự xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ban hành Công văn 2511/UBND-TNMT về việc trả lời đơn yêu cầu của ông Hồ An Tập. UBND thành phố Cà Mau đề nghị ông Hồ An Tập nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố đối với phần diện tích buộc phải thực hiện thủ tục về đất đai là 2.261,58m2 (phần diện tích phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau) và sớm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với phần diện tích 1.303,22m2, vì đây là phần không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau.

Trường hợp ông Hồ An Tập không thực hiện hoặc thực hiện không đúng Quyết định số 7309/QĐSĐBSHB đối với phần diện tích buộc phải thực hiện thủ tục về đất đai là 2.261,58 m2, UBND thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm nêu trên. Mọi chi phí về thực hiện cưỡng chế do ông Hồ An Tập chi trả.

Trước đó, ngày 22/2/2024, ông Tập có đơn yêu cầu cứu xét gửi UBND thành phố Cà Mau về việc xem xét được thực hiện Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích 583,20m. Vấn đề này, UBND thành phố Cà Mau lý giải: Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, do chưa được cơ quan có thẩm quyền triển khai đến ông Hồ An Tập thì đã được thu hồi và hủy, cho nên yêu cầu của ông Tập là không có cơ sở để thực hiện.

UBND thành phố Cà Mau cũng khẳng định, qua kiểm tra hồ sơ lưu, UBND xã Tân Thành có triển khai Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15/11/2023 của UBND thành phố đến ông Hồ An Tập. Theo biên bản, ông Tập có ký tên trên trang người nhận Quyết định (với nội dung Quyết định đã giao trực tiếp cho ông Hồ An Tập bị xử phạt vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 17/11/2023). Ngoài ra, tại biên bản làm việc ngày 7/6/2024, ông Hồ An Tập cũng xác nhận chữ ký trong hai văn bản nêu trên đúng là chữ ký của ông. Do đó, việc ông Hồ An Tập cho rằng ông chưa nhận được Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15/11/2023 của UBND thành phố là không có cơ sở, không đúng sự thật.