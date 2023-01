Xây hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội

Tết này, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, quê Nghệ An, hiện làm công nhân may trong KCN Ðồng An, không về quê mà đón Tết tại Bình Dương. Ðây là năm đầu tiên gia đình chị dọn về khu nhà ở xã hội (NƠXH) Becamex Ðịnh Hòa (phường Ðịnh Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chị Nguyễn Thị Hồng trang trí lại nhà để chuẩn bị đón Tết đầu tiên trong căn hộ NƠXH Becamex Ðịnh Hòa. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Người vui, người chờ



Gặp chúng tôi, chị Hồng không giấu được niềm vui khi sau bao năm vào Bình Dương lập nghiệp cũng đã có được căn nhà mơ ước. "Ðược đón Tết trong chính căn nhà của mình hỏi ai không vui, không mừng và có phần tự hào hả cô?!" - chị xúc động. Theo chị Hồng, ngoài mua được căn hộ NƠXH, năm 2022, vợ chồng chị còn may mắn hơn nhiều người khi công việc vẫn ổn định. Dù không "sang chảnh" nhưng khu căn hộ NƠXH Becamex Ðịnh Hòa ở trung tâm thành phố, có các dịch vụ như khu thương mại, sân chơi chung… nên các con chị rất thích. "Nhìn bọn trẻ tung tăng chơi đùa trong khu nhà mà mừng rớt nước mắt. Mong những gia đình công nhân như tôi ai cũng sớm được tận hưởng cảm giác này" - chị Hồng bộc bạch.

Trong căn hộ bày biện khá tươm tất để chuẩn bị đón xuân, anh Nguyễn Văn Quân (công nhân Công ty TNHH Torex Việt Nam - KCN Việt Nam- Singapore II, TP Thủ Dầu Một), cho biết anh sắp trả hết món nợ sau khi mua căn hộ NƠXH Hòa Lợi (phường Hòa Lợi, TP Thủ Dầu Một). "Nếu không được hỗ trợ mua NƠXH thì làm công nhân với mức lương thấp như chúng tôi biết đến bao giờ mới mua được đất cất nhà tại Bình Dương" - anh Quân nói. Từ khi có tổ ấm riêng này, anh thường chọn đón Tết tại Bình Dương, xem đây như là quê hương thứ hai. "Ở đây ấm áp lắm, ngoài việc chòm xóm chia sẻ ngọt bùi thì giao thừa còn được lãnh đạo địa phương đến chúc Tết và tặng quà" - anh Quân bày tỏ.

Ở Ðồng Nai, có lẽ năm nay là Tết lớn đối với gia đình chị Vũ Thị Phượng (37 tuổi) vì sắp trả góp xong căn NƠXH IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch). "Có căn nhà của mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cuộc sống tuy chưa hết vất vả nhưng tôi vẫn vững tin vào tương lai khi đã có nơi an cư" - chị Phượng vững tin.

Không phải lao động nhập cư nào cũng trọn niềm vui như chị Hồng, chị Phượng hay anh Quân, ở Bình Dương và Ðồng Nai còn rất nhiều người đang ngày đêm mơ về căn nhà của riêng mình. Từ miền Trung vào Ðồng Nai làm việc đã hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Thanh (37 tuổi, tạm trú phường Long Bình, TP Biên Hòa) vẫn phải ở trọ. Anh Thanh làm công nhân trong KCN Amata, còn vợ làm nhân viên văn phòng, thu nhập của cả hai gần 20 triệu đồng/tháng nhưng việc có nhà với anh chị vẫn là quá tầm với.

Anh Thanh cho biết với khoản thu nhập này, chi tiêu cho ăn ở, đi lại, học hành của con, gửi tiền về quê giúp cha mẹ thì tiết kiệm lắm mỗi tháng gia đình anh dư được khoảng 5 triệu đồng. Trong khi các căn hộ NƠXH hiện có ở TP Biên Hòa lại có giá khá cao. "Hiện, một căn hộ NƠXH bán ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa khoảng 735 triệu đồng, 70 m2. Giá này ngay cả người thu nhập trung bình như vợ chồng tôi còn chưa mua nổi, huống chi người thu nhập thấp hơn. Với thu nhập có hạn, chúng tôi chỉ mong có căn hộ NƠXH khoảng 50 m2 với giá khoảng 300 - 400 triệu đồng và nhà nước cho trả góp 10-15 năm, hỗ trợ giá, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp thì mới có cơ may mua được nhà" - anh Thanh nói.

Một góc chung cư NƠXH ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Đẩy nhanh tiến độ



Trước yêu cầu phải nhanh chóng có chính sách để người thu nhập thấp, nhất là công nhân, có nhà ở của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ðồng Nai mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh cho hay địa phương đang đẩy nhanh xây dựng 13 dự án NƠXH với 8.193 căn trên diện tích 59,3 ha, trong đó nhà ở dành cho công nhân là 3 dự án với 2.893 căn. Theo ông Võ Tấn Ðức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai, giai đoạn 2021-2025, tỉnh này đặt mục tiêu xây dựng khoảng 10.000 căn NƠXH. Ngoài ra, Ðồng Nai đang gấp rút kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào 37 dự án nhà ở công nhân, NƠXH với tổng diện tích trên 175 ha đất sạch tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu…

Là một trong những doanh nghiệp tham gia xây dựng NƠXH ở tỉnh Ðồng Nai, ông Phan Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN (IDICO), cho biết đến nay, IDICO đã đầu tư xây dựng gần 1.500 căn NƠXH tại huyện Nhơn Trạch cho công nhân thuê, mua. Dự kiến, giai đoạn 2023-2027, công ty sẽ triển khai 2 dự án nhà ở công nhân với khoảng 3.750 căn. "Tuy nhiên, muốn dự án hoàn thành đúng kế hoạch thì những khó khăn, vướng mắc của dự án phải được tỉnh quan tâm tháo gỡ kịp thời" - ông Quang kiến nghị.

Ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ðồng Nai, cho biết khi tham gia xây dựng NƠXH, doanh nghiệp được miễn tiền sử dụng đất; giảm 50% thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án; cho vay ưu đãi lãi suất thấp; chi phí mua hoặc thuê nhà ở cho công nhân được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp… "Trường hợp NƠXH là chung cư thì diện tích từ 25-70 m2/căn và được thiết kế xây dựng khép kín. Chủ đầu tư dự án được định mức lợi nhuận không vượt quá 10% và được dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở thương mại để bù đắp chi phí đầu tư" - ông Hồ Văn Hà nói. Bên cạnh đó, theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ðồng Nai, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án NƠXH có thể giao đất, cho thuê đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ðể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án NƠXH, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu UBND tỉnh tính toán đủ quỹ đất phát triển NƠXH cho công nhân. "Không có câu chuyện sân trước sân sau, phân biệt nhà đầu tư trong tỉnh hay ngoài tỉnh, việc lựa chọn nhà đầu tư phải minh bạch về dự án, đất đai, chính sách, lựa chọn công tâm những nhà đầu tư có ý tưởng, dự án tốt nhất" - Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai nhấn mạnh.

Ở Bình Dương, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HÐQT Becamex IDC, cho biết để người lao động có nhiều sự lựa chọn, đơn vị này đã thiết kế NƠXH rất linh hoạt với nhiều loại sản phẩm, giá bán phù hợp, từ 120 đến 280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá 200 - 500 triệu đồng/căn; hoặc cho thuê với giá 750.000 đồng/căn/tháng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Becamex IDC khẳng định tiếp tục xây dựng 20.000 căn NƠXH tại khu VietSing (TP Thuận An); khu Ðịnh Hòa (TP Thủ Dầu Một); khu Mỹ Phước (thị xã Bến Cát); khu Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng) với mức đầu tư khoảng 9.500 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng đợt 1 vào cuối năm 2023.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết địa phương đang đẩy nhanh xây dựng NƠXH theo quy hoạch được phê duyệt đối với quỹ đất hơn 100 ha trong 32 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu phát triển thêm khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương 26.397 căn NƠXH và tái định cư, giải quyết chỗ ở cho 105.701 người.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai, yêu cầu NƠXH không chỉ có kết cấu chuẩn mà phải thêm yếu tố phúc lợi, hạ tầng chuẩn.