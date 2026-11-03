Xây siêu đường sắt hơn 3 triệu tỷ đồng, một cây cầu giữa thủ đô phải cải tạo: Sẽ có nhiều đợt đóng đường kéo dài tới năm 2031, người dân phải đi bằng đường dựng tạm

Một cây cầu nằm trên tuyến đường quan trọng ở thủ đô London, Anh, đang trở thành tâm điểm của kế hoạch xây dựng kéo dài nhiều năm. Để phục vụ dự án đường sắt cao tốc HS2, đơn vị thi công không chỉ phải mở rộng kết cấu của cây cầu hiện hữu mà còn xây dựng một tuyến đường tạm nhằm duy trì hoạt động giao thông trong suốt quá trình triển khai.

Cải tạo cây cầu giữa thủ đô, người dân phải đi đường dựng tạm

Theo thông báo cập nhật ngày 22/10/2026 của đơn vị phát triển dự án HS2, công trình cải tạo cầu Hampstead Road tại khu vực Camden sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ cuối tháng 10/2026 và dự kiến kéo dài đến năm 2031.

Hạng mục này nằm trong dự án đường sắt cao tốc HS2, một trong những công trình hạ tầng lớn nhất nước Anh. Theo ước tính công bố vào tháng 5/2026, chi phí thực hiện toàn bộ chương trình HS2 hiện được dự báo trong khoảng 87,7–102,7 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 3 triệu tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo. Đây là một con số khổng lồ đối với một dự án giao thông.

Dự án đường sắt cao tốc HS2 tại Anh có chi phí dự kiến lên tới 102,7 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 3 triệu tỷ đồng, được xem là một trong những công trình hạ tầng lớn nhất nước này (Ảnh HS2)

Dự án hướng tới xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối London với Birmingham và hệ thống đường sắt hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực vận tải. Tại khu vực Camden, việc xây dựng tuyến đường sắt đòi hỏi phải mở rộng phần đường ray nằm thấp hơn mặt đất. Do đó, cầu Hampstead Road hiện hữu cần được kéo dài để vượt qua khu vực đường sắt được đào mở rộng bên dưới.

Thách thức lớn nằm ở chỗ Hampstead Road vẫn là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân London. Nếu đóng tuyến đường này trong toàn bộ thời gian cải tạo cầu, hoạt động giao thông trong khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cầu Hampstead Road tại thủ đô London sẽ được cải tạo và mở rộng để phục vụ dự án HS2, với các giai đoạn thi công dự kiến kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2031 (Ảnh Camden Council)

Để giải quyết bài toán đó, nhà thầu SCS JV sẽ xây dựng một tuyến đường tạm nằm cạnh Hampstead Road, trên khu vực được gọi là Zone 5. Tuyến đường này sẽ được kết nối với mạng lưới giao thông hiện tại để các phương tiện có thể tiếp tục lưu thông trong thời gian cầu chính được cải tạo.

Giai đoạn đầu tiên diễn ra từ tháng 10/2026 đến mùa xuân năm 2027, tập trung vào việc xây dựng đường tạm và chuẩn bị các điểm kết nối. Kế hoạch cũng bao gồm việc điều chỉnh vạch kẻ đường, lắp đặt cọc phân làn xe đạp và thay đổi tổ chức giao thông tại một số vị trí.

Đáng chú ý, trong hai đêm 21 và 22/11/2026, giao thông theo hướng Bắc trên Hampstead Road dự kiến tạm thời bị hạn chế để phục vụ công tác điều chỉnh mặt đường. Đây mới chỉ là bước chuẩn bị cho các đợt đóng đường quy mô lớn hơn trong những năm tiếp theo.

Nhiều đợt đóng đường, có đợt kéo dài gần 1 tháng trong tương lai

Theo kế hoạch mới nhất, việc kết nối tuyến đường tạm với Hampstead Road sẽ đòi hỏi phải đóng hoàn toàn một đoạn đường vào mùa xuân năm 2027. Phạm vi ảnh hưởng kéo dài từ Harrington Square ở phía Bắc đến Robert Street ở phía Nam.

Ban đầu, HS2 dự kiến phải đóng toàn bộ tuyến đường trong khoảng 4 tuần cho giai đoạn này. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh biện pháp thi công, đơn vị phát triển dự án đã rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 1 tuần, nhằm giảm bớt bất tiện cho người dân.

Cụ thể, trong bốn đêm đầu tiên, từ thứ Hai đến thứ Năm, tuyến đường chỉ đóng vào ban đêm. Sau đó, Hampstead Road sẽ đóng hoàn toàn từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Hai để hoàn tất việc kết nối đường tạm. Thời gian chính thức cùng phương án phân luồng sẽ được thông báo gần thời điểm triển khai.

Để duy trì giao thông trong quá trình cải tạo cầu, nhà thầu phải xây dựng một tuyến đường tạm, đồng thời điều chỉnh lối đi bộ và tổ chức lại việc lưu thông của các phương tiện (Ảnh A London Inheritance)

Dù vậy, người dân London vẫn phải chuẩn bị cho những lần gián đoạn dài hơn. Theo kế hoạch hiện tại, Hampstead Road sẽ tiếp tục phải đóng thêm hai đợt vào năm 2028 và 2030, mỗi đợt kéo dài khoảng 4 tuần. Điều này đồng nghĩa việc đóng đường không diễn ra liên tục trong suốt 5 năm, nhưng người tham gia giao thông sẽ phải thích nghi với nhiều giai đoạn thay đổi lộ trình.

Các hoạt động thi công còn có thể ảnh hưởng đến điểm dừng xe buýt, lối đi bộ và một số làn đường trong khu vực. Bên cạnh việc thay đổi đường đi, tiếng ồn cũng là vấn đề được tính đến. HS2 cho biết phần lớn công việc gây tiếng ồn sẽ được bố trí vào ban ngày. Tuy nhiên, một số hạng mục chỉ có thể thực hiện trong thời gian đường đóng, nên hoạt động thi công ban đêm vẫn có thể xảy ra.

Không chỉ cầu Hampstead Road, các tuyến đường lân cận cũng chịu ảnh hưởng từ quá trình chuẩn bị hạ tầng. Theo thông báo riêng về công tác di dời công trình kỹ thuật, từ ngày 26/10/2026, nhà thầu đã triển khai đóng Robert Street, một làn đường hướng Nam trên Hampstead Road và một điểm sang đường dành cho người đi bộ.

Người đi bộ được hướng dẫn sử dụng tuyến phía đối diện thông qua điểm sang đường tạm. Trong khi đó, việc tiếp cận Regent's Park và một số tuyến đường gần công trường cũng phải điều chỉnh theo hướng dẫn phân luồng.

Những thay đổi này cho thấy một hạng mục cầu đường tưởng chừng chỉ phục vụ xây dựng tuyến đường sắt lại có thể kéo theo hàng loạt công việc tổ chức giao thông trên mặt đất. Đặc biệt tại khu vực đô thị đông đúc như London, việc duy trì lưu thông trong thời gian thi công trở thành một phần quan trọng của phương án xây dựng.

Công trình cầu Hampstead Road dự kiến tiếp tục triển khai theo từng giai đoạn đến cuối năm 2031. Tuy nhiên, các mốc thời gian đóng đường hiện vẫn có thể thay đổi tùy điều kiện thi công thực tế.

Người dân London sẽ phải đối mặt với nhiều đợt đóng đường và thay đổi lộ trình trong tương lai (Ảnh Specificationonline)

Mặc dù tuyến đường sắt cao tốc có thể đem lại nhiều tiện ích cho người dân London trong tương lai nhưng những thay đổi đối với giao thông trên Hampstead Road đã bắt đầu gây bất tiện cho người dân từ cuối tháng 10/2026.

Nguồn: HS2