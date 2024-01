Xây Tết 2024: Biết ơn những người nhỏ bé âm thầm xây biểu tượng đất nước

Ngày làm việc đặc biệt của công nhân Coteccons, Unicons



Những ngày cận kề Tết 2024, trong khi sắc xám vẫn phủ bóng lên ngành xây dựng - bất động sản, khi công nhân nhiều nơi đang căng băng rôn yêu cầu được trả lương thì tại các công trường của Coteccons, những người thợ xây lại háo hức và bận rộn theo một kiểu rất khác: đón ngày Tết về trên công trình.

7 giờ sáng, chú Học (Văn Giang, Hưng Yên) đang nắn nót viết từng dòng thông tin cá nhân vào tờ giấy khám sức khỏe ngay tại công trường - nơi chú vẫn hằng ngày làm việc và chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có bác sĩ đến tận nơi thăm khám cho mình. Hôm nay, cả gia đình chú được khám sức khỏe miễn phí. Bên cạnh chú là vợ và 2 người con, cũng đang chờ đến lượt. Với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, công trường Coteccons là nơi nuôi sống cả gia đình và gia đình người công nhân này có được một mái ấm nhỏ ở quê nhà.

Gia đình nhỏ chú Học chỉ là một trong rất nhiều gia đình, cặp vợ chồng đang cùng nhau làm việc tại các công trường của Coteccons trên cả nước. Thậm chí, có những đại gia đình cùng một dòng họ hoặc cùng quê Lạng Sơn, Phú Thọ,… "kéo" nhau đến làm việc ở đại công trường mà Coteccons nhận thầu. Với họ, nơi đây mang đến công ăn việc làm, trả lương đầy đủ để nuôi sống bản thân và nuôi cả những ước mơ của con nhỏ. Chỉ như vậy đã là đủ đầy, hạnh phúc đối với những người công nhân bình dị.

Khám sức khoẻ, một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình Xây Tết 2024 năm nay tại các công trường

"Xa con, xa gia đình để làm ra những đồng tiền cho các cháu học được như ngày hôm nay. Đó là ước mơ của tôi mà đến bây giờ tôi vẫn phải phấn đấu", một chú thợ xây tâm sự sau hàng chục năm bươn trải với nghề.



Tuy nhiên, những người công nhân nhỏ bé không chỉ nuôi dưỡng ước mơ cho gia đình nhỏ của riêng mình, họ cũng chính là những con người thầm lặng đang xây nên các công trình biểu tượng của đất nước.

Lòng biết ơn không gói gọn ở giỏ quà Tết

Trên thực tế, khi nhắc đến các khu đô thị, các công trình tỷ đô, người ta thường chỉ nhớ về danh tiếng của chủ đầu tư, của nhà thầu. Ở Coteccons, điều này đúng nhưng chưa đủ. Trong buổi công bố chương trình Xây Tết 2024, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons liên tục nhắc đến câu chuyện về lòng biết ơn đối với công nhân - "nhóm người mà chúng ta đang đứng trên vai của họ để phát triển kinh tế".

"Hoạt động 20 năm, khá tự hào là công ty nằm trong top đầu của thị trường, chúng tôi muốn tạo ra một thông điệp, lời kêu gọi đến các đồng nghiệp trong ngành, cùng chia sẻ hơn quan tâm hơn đến nhóm dễ tổn thương này. Chúng tôi không đề cập đến việc chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền, số lượng bao nhiêu phần quà mà hy vọng mọi người để ý, biết ơn đến các anh chị em công nhân", ông Bolat nhấn mạnh.

Ông Bolat Duisenov (bên trái) trao quà Tết cho người Thợ Xây

Trong khi người công nhân nỗ lực xây nên các công trình kiên cố, an toàn và đảm bảo tiến độ thì việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho các thợ xây lại là trách nhiệm mà đội ngũ Coteccons luôn nhắc nhở mình. Đó cũng là lý do mà ở mỗi công trường của nhà thầu này, người ta đều thấy những tấm biển lớn ngay cổng vào, lối đi in thông điệp: "Tính mạng và sức khỏe của bạn không phải là thứ có thể đánh đổi". Ngoài ra, các công nghệ xây dựng hiện đại liên tục được cập nhật để giúp giảm tại công việc nặng nhọc, nguy hiểm cho công nhân.

Anh Nam - an toàn viên tại công trường Sky Forest - KĐT Ecopark Hưng Yên chia sẻ: "Tôi là người trực tiếp lo thủ tục, hồ sơ theo đúng yêu cầu của Coteccons cho các công nhân trước khi vào làm việc, đặc biệt là vấn đề an toàn. Trước khi nhận việc, những người thợ xây sẽ được tham gia buổi huấn luyện an toàn (chúng tôi gọi là toolbox đầu giờ). Mỗi tháng, chúng tôi lại định kỳ hướng dẫn lại cho công nhân. Những món quà, hoạt động mà Coteccons dành cho công nhân trong chương trình Xây Tết giống như một nguồn động lực lớn cho đội ngũ, cũng là một điều vô cùng tử tế. Tôi đã làm công trình ở nhiều nơi nhưng về Coteccons, tôi thấy họ chăm lo cho công nhân rất tốt".

Ông Bolat Duisenov (bên trái) trao quà Tết cho người Thợ Xây

Lòng biết ơn, sự tử tế không gói gọn ở phần quà ngày Tết. Xuyên suốt cả năm, Coteccons đã thực hiện nhiều hoạt động để cùng đồng hành, sát cánh bên đội ngũ công nhân như giải nhiệt mùa hè, tặng áo ấm, tiếp tế lương thực,...

"Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi công nhân là một thế hệ, một gia đình và nhiều ước mơ khác. Giữ cho từng công nhân an toàn, hạnh phúc là cách chúng tôi cùng đồng hành, xây ước mơ cho hàng chục nghìn gia đình nhỏ của đất nước", Coteccons gửi gắm thông điệp.