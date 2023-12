Xây Tổ Ấm – Giải pháp tối ưu giúp gia chủ thực hiện căn nhà mơ ước

Xác định ngân sách

Giống như các khoản đầu tư khác, tiền xây nhà cần được dự toán, quản lý kỹ để tránh cho gia chủ rơi vào tình huống đang thi công thiếu hụt tiền, phải tìm chỗ vay nợ hoặc hoàn thiện nhà nhưng dự định trang trí, sắm sửa nội thất không thực hiện được.

Chị Hà ở Hà Nội chia sẻ:"Phần chi phí khi xây nhà thường khiến vợ chồng mình đau đầu vì vừa phải tính toán ngân sách phù hợp với tình hình tài chính lại vẫn đảm bảo các hạng mục được đầy đủ. Nhiều người thân của mình khi xây nhà đều bị đội chi phí do ban đầu chưa có khoản ngân sách cho hạng mục đó, đến khi thi công mới phát sinh thêm."

Nhưng để có thể dự tính được ngân sách, gia chủ cũng cần có kiến thức về xây dựng để có thể nắm được toàn bộ các hạng mục cần triển khai. Để giải được bài toán về chi phí thì các gia chủ có thể chọn phương án khả thi hơn là lựa chọn một bên tư vấn thứ 3. Với các kinh nghiệm có sẵn, các nhà tư vấn có thể dễ dàng xác định và ước tính các loại chi phí cũng như chuẩn bị sẵn dự trù ngân sách cho gia chủ.

Phương án thiết kế

Xác định phương án thiết kế là cũng là công đoạn tốn nhiều thời gian vì không gian gia đình cần phù hợp với công năng sử dụng và đáp ứng được ý thích riêng của các thành viên trong gia đình.

Chị Hòa ở Đông Anh chia sẻ: "Khi thiết kế nhà thì mình cũng quan tâm đến các vấn đề về thiết kế lối thoát hiểm hay hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây là phần quan trọng vì nhà mình ở trong ngõ nhỏ nên cần có phương án tối ưu để đảo bảo an toàn cho cả gia đình."

Bên cạnh công năng, các phong cách thiết kế cũng cần phù hợp với các xu thế trên thị trường. Điển hình như phong cách sống xanh, sử dụng ánh sáng thiên nhiên trong các năm gần đây đòi hỏi nhiều kiến thức và khả năng thi công.

Lựa chọn vật liệu

Bên cạnh những nguyên tắc căn bản về thiết kế an toàn, tại những khu vực tiếp xúc trực tiếp như tường, sàn nhà... chủ nhà nên lưu ý xem xét kỹ thành phần vật liệu sử dụng bởi chúng có thể chứa hóa chất độc hại. Vật liệu xây dựng cần thỏa mãn ba tiêu chí quan trọng gồm: tốt cho sức khỏe, an toàn và linh hoạt. Nhà trước hết phải an toàn cho sức khỏe các thành viên, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

Chị Hương ở Thanh Xuân chia sẻ: "Nhà mình có em bé nhỏ và người già, nên mình ưu tiên chọn các loại vật liệu tốt cho sức khỏe và bền. Một số loại vật liệu khi dùng lâu ngày thường bị ẩm mốc và có nhiều bụi, điều này khiến mình rất băn khoăn."

Một căn nhà có thể sẽ tồn tại và được sử dụng qua nhiều thế hệ, việc lựa chọn các nguyên liệu tốt sẽ giúp căn nhà có thể bền bỉ hơn trước năm tháng và ít tốn kém trong chi phí sửa chữa, tu bổ.

Xây Tổ Ấm – Giải pháp tối ưu giúp gia chủ thực hiện căn nhà mơ ước

Có khá nhiều bài toán gia chủ cần giải quyết khi xây dựng một căn nhà, từ xác định chi phí, lựa chọn thiết kế đến lựa chọn đơn vị thi công. Để giải quyết được các vấn đề trên cũng như tối ưu được chi phí, nhiều gia chủ thường tìm đến các công ty tư vấn - đơn vị có nhiều kinh nghiệm và mạng lưới đối tác rộng để dễ dàng tìm được nhà thầu có năng lực.

Như trường hợp của Anh Kiên tại Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: Anh Kiên tình cờ biết đến nền tảng Xây Tổ Ấm của MVC & CO và đã liên hệ để nhờ MVC & CO tư vấn lựa chọn nhà thầu cho công trình cải tạo. Là người từng có kinh nghiệm xây, sửa nhà trước đó nên anh Kiên khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nhà thầu thi công. Khi lựa chọn nhà thầu, anh đặc biệt quan tâm tới yếu tố chất lượng và năng lực của nhà thầu. Anh đã tìm hiểu lên tới 10 nhà thầu ngoài các đơn vị do Xây Tổ Ấm giới thiệu.

Đội ngũ chuyên gia Nhật Bản của Xây Tổ Ấm đồng hành trong suốt quá trình thi công cho tới hoàn thiện

Cuối cùng, anh đã lựa chọn nhà thầu do Xây Tổ Ấm giới thiệu do đáp ứng được các yêu cầu mà anh đưa ra. Chuyên gia của Xây Tổ Ấm cũng đồng hành cùng anh Kiên xuyên suốt quá trình thi công, cải tạo cho tới hoàn thiện.

Xây Tổ Ấm (xaytoam.vn) là nền tảng được thành lập bởi Công ty TNHH MVC & CO - một thành viên của tập đoàn Mitsui & Co., Ltd Nhật Bản. Nền tảng này được tạo riêng cho thị trường Việt Nam dựa trên thị hiếu và nhu cầu đặc thù của người Việt. Không chỉ hỗ trợ chủ nhà tìm được nhà thầu có năng lực thật sự, Xây Tổ Ấm còn có các dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản và Việt Nam, giúp gia chủ dễ dàng xây dựng được căn nhà lý tưởng cho gia đình.

Công ty TNHH MVC & CO

P903B, Tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, phường Phan Chu Trinh, TP.Hà Nội

Hotline: 02473096896 hoặc 093 636 5851.