Xây villa 4 mặt toàn kính, chủ nhà hốt hoảng khi cửa cường lực bất ngờ bị vỡ tan

Những ngôi nhà full kính luôn mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng với những ai yêu thích không gian nhà thoáng mát, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có một chiếc view theo mùa số-dzách!

Cặp vợ chồng bỏ phố về ngoại thành Hà Nội như gia đình anh Biên (38 tuổi, Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Cả hai xây dựng một căn villa trên mảnh đất 2.000m2, được phủ toàn bộ kính 4 mặt và bao quanh bởi những khoảng xanh mướt xung quanh. Phía bên trong nhà từ cầu tháng đến những khoảng thông tần cũng đều được sử dụng bằng kính. Theo chia sẻ của gia chủ, hoàn thiện được căn nhà này, chi 10 tỷ cũng không đủ.

Căn nhà 4 mặt full kính của gia đình anh Biên khiến nhiều người trầm trồ

Tuy nhiên mới đây, điều không may bất ngờ xảy ra khi một tấm kính trên ban công tấng 2, khu vực phòng thay đồ bất ngờ bị vỡ tan tành. Đáng nói, vợ chồng anh Biên cũng không biết lý do tại sao cửa kính lại vỡ. Bởi khi thi công, gia đình đã lựa chọn loại kính cường lực 3 lớp, cách nhiệt, sơn chống tia UV. Chưa kể khu vực này thường hay sử dụng rèm che nên bản thân gia chủ cũng không chắc chắn về lý do xảy ra sự cố.

Song, cặp vợ chồng cho hay cũng khá may mắn khi ban đầu chọn loại kính tốt nên khi vỡ không tạo thành những mảnh nhọn hay đổ vào người mà chỉ tạo thành những vết nứt liên kết. Hơn nữa vì là cửa 3 lớp, có một lớp keo ở giữa nên khi vỡ không bị rơi xuống, gây tổn thương đến những người đi qua.

Cửa kính bị vỡ dù không rõ lý do

Vì sử dụng chất liệu tốt, làm thành nhiều lớp nên khi vỡ không tạo thành mảnh nhọn hay bị đổ

Được biết, sau khi xảy ra sự cố, gia chủ đã gọi thợ đến để phá dỡ tấm kính cũ và thay mới toàn bộ. Cặp đôi tiết lộ dọn dẹp mảnh vỡ cũng phải đến nửa bao thủy tinh, chưa kể phải tháo cánh cửa bên cạnh để làm lại khung nhôm. Mặc dù, chi phí làm cửa kính cũng như sửa chữa khá cao nhưng vì sở thích nên cặp đôi vẫn quyết định giữ nguyên ý tưởng ban đầu.

Ngoài ra, gia đình anh Biên cũng đưa ra lưu ý khi lựa chọn làm nhà full kính cần đầu tư những loại kính cường lực tốt, nhiều lớp, tránh sử dụng những tấm kính thông thường. Cùng với đó, các chủ nhà có thể nghiên cứu làm thêm lớp sơn chống tia UV, lắp đặt thêm hệ rèm cửa để giữ không gian bên trong luôn mát mẻ, không bị ảnh hưởng quá nhiều với khí hậu bên ngoài.

Gia chủ phải thay toàn bộ một chiếc cửa kính mới

Bên trong nhà cũng sử dụng toàn bộ là kính để tạo cảm giác nhẹ nhàng, không bị nặng nề

Chia sẻ về thêm kinh nghiệm làm nhà của mình, gia đình anh Biên cho biết: Phải lựa chọn người giám sát công trình có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng để đảm bảo công trình đi đúng hướng và hoàn thiện đúng thời gian đề ra. Đối với những căn nhà có giá trị cao, còn phải thuê thêm giám sát và kỹ sư ăn ở tại công trình cùng với thợ để đảm bảo nhất. Và điều quan trọng quyết định đến 80% việc ngôi nhà có thành công hay không phụ thuộc vào việc lựa chọn được công ty nhận thầu uy tín và thi công trọn gói.

Phía dưới phần bình luận, một số người bày tỏ sự trầm trồ bởi căn villa rộng lớn được thiết kế hoành tráng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi cho việc vệ sinh những cửa kính lớn, nhất là trong căn biệt thự toàn kính như gia đình anh Biên. Cặp đôi cũng thẳng thắn cho hay, gia đình sử dụng robot lau dọn ngoài ra sẽ thuê đội vệ sinh chuyên nghiệp để vừa an toàn, vừa đảm bảo kính luôn sáng đẹp.