Xe điện siêu nhỏ sắp mở bán tại Việt Nam: Ngắn hơn Wuling Mini EV gần nửa mét, đã có giá bán dự kiến

Baojun E100 - Xe điện Trung Quốc giá dưới 150 triệu đồng

Trong thời gian sắp tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận nhiều mẫu xe mới, trong đó có 3 mẫu xe điện cỡ nhỏ từ Trung Quốc do TMT Motors giới thiệu. Trong đó có một mẫu rất nhỏ kèm giá bán ngang một số mẫu xe cao cấp, được cho là có khả năng thay thế xe máy 2 bánh.

Cụ thể hơn, nhà sản xuất và phân phối Wuling Mini EV tại Việt Nam cho biết sẽ đưa về thị trường nước ta mẫu Baojun E100 . Đây là mẫu xe điện 2 chỗ ngồi do liên doanh SAIC - General Motors - Wuling (SGMW, cùng nhà sản xuất với mẫu Wuling Mini EV) của Trung Quốc phát triển. Baojun E100 thực tế đã được ra mắt từ năm 2017 tại Trung Quốc, cũng được gắn với mục tiêu thay thế xe 2 bánh.

Ảnh thực tế Baojun E100 tại Trung Quốc.

TMT Motors không cho biết rõ sẽ lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam; song, đơn vị này có hé lộ rằng Baojun E100 có giá bán dự kiến dưới 150 triệu đồng đã bao gồm pin.

Với giá bán rẻ, Baojun E100 có các trang bị cơ bản. Theo giới thiệu, Baojun E100 sử dụng một mô tơ điện cho công suất 39 mã lực và mô men xoắn 110Nm. TMT Motors không nêu rõ dung lượng pin và cũng không nêu cụ thể quãng đường tối đa mỗi lần sạc, chỉ cho biết rằng Baojun E100 sử dụng pin Li-ion, có thể đi được quãng đường "dưới 200km cho mỗi lần sạc".

Nội thất Baojun E100.

Baojun E100 sẽ cần khoảng 5 tiếng để sạc đầy với nguồn điện dân dụng 220 vôn tại Việt Nam. Xe không có khả năng sạc nhanh; song, TMT Motors cho biết nhà sản xuất SGMW sẽ cố gắng đưa ra phương án cắt giảm thời gian sạc; mục tiêu sạc từ 20% đến 80% chỉ trong khoảng 2 giờ.

Baojun E100 có kích thước DxRxC lần lượt là 2.488 x 1.506 x 1.670 (mm). Để dễ hình dung, chiều dài của Baojun E100 ngắn hơn KIA Morning 1.107mm, ngắn hơn Wuling Mini EV (mẫu xe nhỏ nhất thị trường Việt Nam hiện tại) 432mm. Điều này có nghĩa là khi chính thức mở bán, danh hiệu xe nhỏ nhất Việt Nam sẽ chuyển từ Wuling Mini EV sang cho Baojun E100.

Tham khảo tại thị trường Trung Quốc, Baojun E100 phiên bản mới được giới thiệu năm 2018, có thể đi được 210km theo chuẩn NEDC - tức là xa hơn 30% so với phiên bản cũ.

TMT Motors cho biết Baojun E100 có tốc độ tối đa 100km/h, đồng thời cũng cho rằng mẫu xe này có thể di chuyển trên quốc lộ hoặc cao tốc có tốc độ tối thiểu dưới 100km/h.

Về mặt trang bị an toàn, TMT Motors cho biết Baojun E100 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảnh báo người đi bộ. Xe cũng được trang bị ghế Isofix cho trẻ em.

Baojun YEP và YEP Plus cũng sẽ được bán tại Việt Nam

Bên cạnh Baojun E100, hai mẫu xe điện khác là Baojun YEP và Baojun YEP Plus cũng được xác nhận sẽ bán tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi Baojun YEP cũng là mẫu xe điện mini như Wuling Mini EV, nhưng được thiết kế phỏng theo phong cách xe gầm cao. Baojun YEP Plus thì đúng như tên gọi: Đây là phiên bản kích thước lớn hơn của mẫu Baojun YEP.

Baojun YEP.

Theo thông tin được giới thiệu, Baojun YEP sẽ có giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng bao gồm pin. Một tính năng được TMT Motors giới thiệu là tính năng đỗ xe tự động dựa trên khả năng tự quan sát 360 độ quanh xe qua camera.

Baojun YEP có kích thước DxRxC lần lượt là 3.381 x 1.685 x 1.721 (mm), trục cơ sở dài 2.110 mm. Mẫu xe này sử dụng mô tơ đơn có công suất 67 mã lực / 140Nm.

TMT Motors cho biết Baojun YEP có thể sạc đầy trong khoảng 8 tiếng với điện dân dụng. Tương tự như Baojun E100, nhà sản xuất SGMW cũng đang nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian sạc bằng điện dân dụng xuống còn 3,5 tiếng, đồng thời có thêm khả năng sạc siêu nhanh trong khoảng 30 phút tại trạm sạc.

SGMW không nêu rõ mức công suất điện cần thiết để đạt thời gian này.

Baojun YEP Plus.

Baojun YEP Plus được xem là phiên bản 5 cửa của Baojun YEP. Mẫu xe này có kích thước DxRxC lần lượt là 3.996 x 1.760 x 1.726 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.560mm, kèm chiều cao gầm 150 mm. Khi bán tại Việt Nam, Baojun YEP Plus có thể được xếp vào phân khúc xe gầm cao hạng A tương tự Toyota Raize hay Hyundai Venue.

Baojun YEP Plus có kích thước, pin và công suất mô tơ lớn hơn so với "bản gốc" Baojun YEP. Cụ thể, TMT Motors giới thiệu Baojun YEP Plus có một mô tơ đặt trước với công suất 103 mã lực / 180Nm; xe sử dụng pin Li-ion 41,9 kWh, có thể đi được 401km/sạc.

Nội thất Baojun YEP Plus.

Baojun YEP Plus có thời gian sạc với điện dân dụng lên tới 9 tiếng, nhưng có thể rút xuống 4 tiếng nếu sử dụng bộ sạc 7kW. Nếu sử dụng trạm sạc, thời gian sạc từ 20% đến 80% có thể rút xuống còn 35 phút; tuy nhiên, TMT Motors không nêu rõ cần cắm vào trụ sạc có công suất bao nhiêu.

Tại cabin, Baojun YEP Plus có màn hình cho người lái và màn hình giải trí riêng biệt. Xe có một số tính năng như camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động tích hợp lọc không khí, gạt mưa thông minh, chìa khóa thông minh có thể điều khiển xe từ xa. Baojun YEP Plus cũng vẫn được tích hợp tính năng đỗ xe tự động.

Tin đồn Baojun YEP và YEP Plus về Việt Nam đã xuất hiện từ khoảng 1 năm trước.

Tại Việt Nam, tin đồn Baojun YEP và YEP Plus sẽ được bán ra đã xuất hiện từ khoảng một năm trước. Tuy nhiên, mãi tới gần đây TMT Motors mới chính thức xác nhận. TMT Motors cho biết Baojun YEP Plus dự kiến được bán ra với 2 phiên bản - Tiêu chuẩn và Plus, kèm giá tham khảo 409 triệu đồng đến 499 triệu đồng.

Một thông tin cần nhắc tới là TMT Motors không nêu rõ các tính năng trên của xe có xuất hiện trên phiên bản thương mại bán ra tại thị trường Việt Nam hay không; song, TMT Motors có đề cập rằng sẽ lên kế hoạch lắp ráp các xe này tại Việt Nam.