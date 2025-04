Xe điện Wuling giúp Let's Go Taxi bứt phá sau 1 năm hoạt động

Thành công ấn tượng này không chỉ đến từ mô hình kinh doanh đột phá mà còn nhờ lựa chọn dòng xe chiến lược: Wuling Mini EV và Wuling Bingo.

15 triệu km không phát sinh lỗi

Theo ông Trần Lưu Văn – Tổng Giám đốc Công ty CP Let's Go An Bình, tính đến tháng 4/2025, toàn bộ đội xe Wuling Mini EV và Wuling Bingo của hãng đã lăn bánh hơn 15 triệu km mà không ghi nhận bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.

Wuling Mini EV cũng sở hữu chi phí vận hành ấn tượng. Trung bình, chi phí điện chỉ 250 đồng/km – thấp hơn so với cả xe máy thông thường. Trong khi đó, với khả năng chở 3-4 người, có điều hòa, xe Wuling mang lại trải nghiệm di chuyển an toàn, thoải mái.

Với mẫu Wuling Bingo, giá cước khai thác của Let’s Go cũng chỉ khoảng 8.000 đồng/km – chưa bằng một nửa so với taxi truyền thống hiện nay. Điều này không chỉ giúp Let’s Go tối ưu chi phí vận hành, mà còn khiến khách hàng ngày càng ưa chuộng dịch vụ taxi điện mini.

Một ưu điểm khác khiến Wuling Mini EV và Bingo được các tài xế Let’s Go đánh giá cao chính là khả năng sạc điện tiện lợi. Cả hai dòng xe đều có thể sạc tại nhà bằng điện dân dụng 220V.

Đặc biệt, với bộ sạc công suất 7kW do TMT Motors cung cấp, thời gian sạc được rút ngắn từ 9 tiếng xuống chỉ còn 4,5 tiếng – hoặc chỉ cần 30 phút để sạc nhanh đủ năng lượng hoạt động cho cả buổi chiều và tối.

Động lực xanh cho ngành vận tải Việt Nam

Không chỉ dừng ở những con số ấn tượng về vận hành và chi phí, Let’s Go Taxi còn góp phần tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Sau một năm hoạt động, hãng đã giúp giảm được hơn 3.000 tấn CO2, tương đương với việc trồng thêm khoảng 130.000 cây xanh.

Hiện tại, Let’s Go đã ký kết mua tổng cộng 1.000 xe điện Wuling (gồm 600 xe Mini EV và 400 xe Bingo) để mở rộng hoạt động sang các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đắk Lắk trong năm 2025. Tuy nhiên, theo đại diện hãng, số lượng xe vẫn chưa đủ đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Về phía TMT Motors – nhà phân phối chính thức Wuling tại Việt Nam – công ty cam kết sẽ bàn giao xe đúng tiến độ, hỗ trợ Let's Go mở rộng hoạt động ra 9 tỉnh thành, tiến tới phủ sóng mô hình taxi điện mini giá rẻ trên toàn quốc.