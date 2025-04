‘Xe giá rẻ’ Kia Syros cho kết quả bất ngờ sau khi đâm thử: Điểm an toàn hàng top, người lớn, trẻ em đều được bảo vệ tốt

Vào giữa tháng 5 này, chương trình đánh giá an toàn xe mới của Ấn Độ là Bharat New Car Assessment Program (BNCAP) đã công bố thang điểm an toàn tối đa (5 sao) cho SUV Kia Syros hoàn toàn mới.

Theo biểu điểm mà BNCAP công bố, Kia Syros đạt 30,21/32 điểm trong hạng mục Bảo vệ hành khách là người lớn và 44,42/49 điểm trong hạng mục Bảo vệ hành khách là trẻ nhỏ. Tổ chức này chỉ đánh giá 2 hạng mục trên là chủ yếu để nhận xét cấu trúc tổng quan xe. Cả 2 thang điểm trên đều ở mức rất tốt và giúp Kia Syros đứng ở mức 5 sao cao nhất ngang đối thủ Skoda Kylaq cũng mới được thử nghiệm cách đây không lâu.

Kia Syros được chấm 5 sao an toàn nhưng chỉ ở mảng cấu trúc xe, các mảng công nghệ an toàn và hỗ trợ lái chưa được tính tới. Ảnh: BNCAP

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng điểm 5 sao của BNCAP không có điểm ở hạng mục công nghệ hỗ trợ lái và an toàn tân tiến. Đây là hạng mục thường xuyên bị trừ điểm nhất trên các dòng xe mới. Khi Kia Syros tham chiến các khu vực khác như châu Úc hay Đông Nam Á, điểm ANCAP hoặc ASEAN NCAP có lẽ sẽ là thước đo thuyết phục hơn cho người dùng từng khu vực.

Nói như vậy không có nghĩa Kia Syros yếu kém ở mảng công nghệ hỗ trợ lái. Xe có tới 16 công nghệ dạng này, bao gồm ADAS cấp 2 và 20 yếu tố ở cả 2 mảng an toàn chủ động và bị động chẳng hạn 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau hay camera 360 độ... Tại Ấn Độ, Kia Syros là mẫu xe hiếm hoi thuộc nhóm “xe giá rẻ” có nhiều trang bị và công nghệ như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi được ANCAP chấm điểm về sau, Syros vẫn có khả năng đạt thang điểm cao nhất không hề nhỏ vì xe vốn mạnh về công nghệ, trong đó có bao gồm công nghệ an toàn với những yếu tố ADAS cấp 2. Ảnh: BNCAP

Công nghệ cũng chính là điểm mạnh nhất nói chung của Syros. Trang bị nội thất của xe hoàn toàn có thể sánh ngang với các mẫu xe trên một phân khúc. Táp lô xe hiện đại hơn Sonet một bậc với màn hình kép 12,3 inch kết hợp một màn 5 inch điều khiển điều hòa, bên dưới là một số nút bấm vật lý. Vô lăng 2 chấu sử dụng giống xe điện EV3. Cụm điều khiển trung tâm gọn gàng với bàn sạc điện thoại không dây.

Kể từ khi mở bán vào đầu năm nay, Kia Syros đã duy trì doanh số đều đặn ở mức cao. Trong 3 tháng đầu năm dòng tên mới tới từ Kia chưa bao giờ bán dưới 5.000 xe/tháng với tổng doanh số quý I đã đạt 15.986 chiếc. Dòng xe nằm giữa Sonet và Seltos với chiều dài tổng vẫn dưới mức 4 mét này hứa hẹn sẽ tham chiến các thị trường khác như châu Úc và Đông Nam Á trong tương lai không xa.