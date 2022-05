Xe khách chở 30 người bất ngờ lao xuống taluy âm ở Tam Đảo

Chiều 29-5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km 18+450 đường Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo, đường lên Khu du lịch thị trấn Tam Đảo) xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây của xe ôtô khách loại xe 29 chỗ biển kiểm soát 29B-029.xx do Nguyễn Quang C. (SN 1990; trú tại Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Thời điểm này, trên xe có 30 người (trong đó 1 lái xe, 1 phụ xe), đi hướng thị trấn Tam Đảo - Vĩnh Yên đã bất ngờ lao xuống taluy âm (cách mặt đường khoảng 2 m). Hậu quả, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, ôtô bị hư hỏng.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này.