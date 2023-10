Xe nào mới ra mắt cũng so Mazda CX-5 - thử đem ‘tân binh’ xe điện VinFast VF 6 đối đầu CX-5 sẽ thế nào?

Chiến lược giảm giá sâu cho phiên bản mới ra mắt giúp Mazda CX-5 duy trì vị thế là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc C, mặc dù gần như không có sự thay đổi đáng kể nào về thiết kế từ năm 2018.

Nhận định về chiến lược này, chuyên gia xe Hoàng Linh cho biết: “Mazda thể hiện rõ chiến lược của họ trong tương lai là dịch chuyển sang các mẫu xe 2 số như CX30, CX-50, CX-90… Mẫu xe CX-5 đã ở cuối vòng đời và sẽ bị khai tử. Linh phụ kiện từ các thị trường dừng bán CX-5 sẽ được dồn sang các thị trường thứ cấp như Việt Nam. Có lẽ Mazda thực hiện giảm giá hàng loạt là để khách hàng dần chuyển sang các mẫu xe 2 số, đồng thời để dọn kho một mẫu xe đã hoàn thành sứ mệnh. Sự bảo thủ trong thiết kế trong suốt nửa thập kỉ của CX-5 có lẽ cũng bắt nguồn từ lý do như vậy chứ không phải là thiết kế giữ dáng như nhiều người nhận định!".

Thiết kế ngoại thất của Mazda CX-5 không thay đổi đáng kể trong suốt nửa thập kỉ.

Thực tế, ngoài giá, người mua xe trong phân khúc C thường quan tâm đến độ rộng của xe, trang bị vừa đủ, tiêu hao ít nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng rẻ. “Thói quen tiêu dùng xe của khách hàng có thể sẽ thay đổi khi ô tô điện vượt trội cả về vận hành, trang bị công nghệ, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng. Ô tô điện vượt trội hơn hầu hết các mẫu xe xăng ở cùng phân khúc về các yếu tố đó!... Các hãng xe điện đã tấn công đúng vào điểm yếu của các đối thủ xe xăng” – Anh Tuấn Dũng - một chuyên gia Marketing nhận định.

Đó là lý do sự ra đời của VF 6 nhận được nhiều kỳ vọng. Về thiết kế, VF 6 tự tin có thể thuyết phục người dùng từ cái nhìn đầu tiên. Với triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”, VF 6 trẻ trung, tràn đầy năng lượng và trang nhã do được chắp bút bởi Studio hàng đầu thế giới Torino Design.

Được thiết kế bởi Torino Design, VF 6 có vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch

Riêng về mức giá, theo giới thiệu, VF 6 phiên bản Base có giá 675 triệu đồng (chưa pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin), trong khi bản Plus có giá 765 triệu đồng (chưa pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin). “VinFast đặt ra mức giá rất thú vị, khi VF 6 Plus chưa pin có giá thấp hơn bản CX-5 Luxury, còn VF 6 Plus mua pin thấp hơn CX-5 Premium Exclusive. Tôi cho rằng, VF 6 không cạnh tranh về giá với CX-5, họ thiết lập mức giá vừa đủ vì hiểu rõ lợi thế của xe điện và cả đối thủ cạnh tranh” , anh Dũng cho biết thêm.

VF 6 có tổng chiều dài xe ngắn hơn 352 mm so với CX-5, song trục cơ sở lại dài hơn 30 mm. Điều đó đồng nghĩa không gian nội thất VF 6 được Torino Design tối ưu hơn so với mẫu xe của người Nhật. Đó là chưa kể, nội thất VF 6 thực sự bắt mắt và thời trang, khác với vẻ “cũ kĩ” của CX-5. Mazda CX-5 có bề ngoài cao lớn có thể vẫn được một số khách hàng chọn theo thói quen, song VF 6 chắc chắn sẽ thuyết phục rất nhiều khách hàng khi mẫu xe điện linh hoạt hơn khi di chuyển trong các không gian đô thị.

F 6 có trục cơ sở dài hơn so với Mazda CX-5 đem lại không gian nội thất rộng rãi và gia tăng cảm giác lái cho người sử dụng.

Ở góc độ khác, sự khác biệt lớn đến từ cách coi trọng khách hàng của từng hãng xe. “Cho đến cuối vòng đời, khách hàng Việt Nam vẫn chỉ được tận hưởng hệ dẫn động FWD cho 3 trong 4 phiên bản của Mazda CX-5. Trong khi tại Mỹ, tất cả các phiên bản của mẫu xe này đều được trang bị hệ dẫn động AWD. Cũng phải tới các phiên bản 2023, khách hàng Việt cũng mới được tận hưởng một số tính năng ADAS nâng cao tại các phiên bản cao hơn… Thị trường Việt Nam là quá bé để nhận được sự coi trọng của hãng” , anh Đức Tiến - một chuyên gia marketing khẳng định.

Trái ngược với các thương hiệu nước ngoài, chị Hoài Thu - một chuyên gia nghiên cứu thị trường khẳng định , hãng ô tô Việt Nam coi trọng sự công bằng trong trải nghiệm của khách hàng ở nhiều mức tài chính, khi trang bị tính năng thông minh và an toàn tương đương nhau cho tất cả các phiên bản. “ Các tính năng thông minh cũng được cập nhật liên tục nên khách hàng cũng có cảm giác chiếc xe luôn được làm mới. VinFast cũng đặc biệt chú trọng tới các chứng chỉ an toàn cho người Việt, khi các mẫu xe bán ra vẫn luôn đạt tiêu chuẩn A SEAN NCAP” , chị Thu đánh giá.

Nội thất VF 6 là sự hoà trộn giữa công nghệ và sự trang nhã được tạo nên từ các mảng màu tương phản.

Trải nghiệm công nghệ trên xe điện vốn là lợi thế của xe điện, đó là điều không có gì bàn cãi. So với CX-5, VF 6 tỏ ra vượt trội từ độ lớn “gấp rưỡi” của màn hình thông tin giải trí trung tâm, cho đến những công nghệ tương tác trợ lý ảo, điều khiển xe bằng tiếng Việt, cùng hàng chục tính năng ADAS nâng cao sẽ được cập nhật trong năm 2024. Đảm bảo an toàn và thỏa mãn nhu cầu của người dùng với “cơ man” các tính năng thông minh vượt trội so với đối thủ, đó vốn là điều hãng xe Việt đã cho thấy trong các mẫu xe điện đã bán ra trên thị trường.

Do đó, trong cuộc đua với các mẫu SUV cỡ C, đặc biệt là CX-5, VF 6 chắc chắn sẽ đem đến cho khách hàng một sự lựa chọn thú vị cho dịp cuối năm.