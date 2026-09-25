Xe tăng 390, robot công nghiệp bất ngờ trở thành ý tưởng thiết kế quần áo

36 nhà thiết kế trẻ đã chính thức bước vào Grand Fashion Show Vietnam NextGen Fashion Era 2. Trong số này có 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang đến từ các trường đại học trên toàn quốc cùng 26 gương mặt vượt qua hai vòng tuyển chọn.

Theo thông tin từ ban tổ chức, quá trình tìm kiếm không chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến mà còn được mở rộng trực tiếp tại các trường đại học. Nhà sáng lập, đạo diễn Long Kan trực tiếp tiếp cận sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, theo dõi các đồ án và ý tưởng nổi bật nhằm tìm kiếm những gương mặt có cá tính sáng tạo riêng.

Điểm gây chú ý không chỉ nằm ở thành tích học tập của những người trẻ này. Một số nhà thiết kế còn lựa chọn những nguồn cảm hứng khá bất ngờ, từ lịch sử, công nghiệp cho đến các giá trị văn hóa từng quen thuộc trong đời sống.

Từ xe tăng 390 đến robot công nghiệp

Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Hải Ninh lấy hình ảnh xe tăng 390 gắn với dấu mốc 30/4/1975 làm cảm hứng sáng tạo. Trong khi đó, Bùi Khánh Huyền, còn được biết đến với tên Huyền Bun, lại khai thác hình ảnh robot công nghiệp. Nhà thiết kế Võ Thành Đạt (Leighton Vo) tìm đến gốm Cây Mai để kết nối một giá trị văn hóa với thời trang đương đại.

Đây cũng là những ví dụ nổi bật cho sự khác biệt trong cách lựa chọn đề tài của thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Nếu xe tăng 390 gợi liên tưởng đến một dấu mốc lịch sử đặc biệt, robot công nghiệp lại đại diện cho một thế giới hoàn toàn khác, gắn với máy móc và công nghệ. Gốm Cây Mai tiếp tục mở thêm một hướng tiếp cận khác khi đưa một giá trị văn hóa vào câu chuyện thời trang đương đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ xe tăng 390

Những nguồn cảm hứng này sẽ được chuyển hóa thành phom dáng, chất liệu, màu sắc hay họa tiết như thế nào trên từng thiết kế. Vì vậy, điểm đáng chờ đợi nằm ở cách các nhà thiết kế trẻ biến những ý tưởng tưởng chừng xa thời trang thành một ngôn ngữ có thể xuất hiện trên runway.

Theo ban tổ chức, nhóm nhà thiết kế được phát hiện qua quá trình tuyển chọn tạo dấu ấn bởi những ý tưởng “không dễ đoán”. Dù có những điểm xuất phát khác nhau, họ cùng đứng trước một sân khấu để chứng minh dấu ấn cá nhân.

10 thủ khoa cùng bước từ giảng đường lên sàn diễn

Song song với những gương mặt được lựa chọn qua các vòng tuyển chọn, Vietnam NextGen Fashion Era 2 còn có sự góp mặt của 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Trong đó, Trần Anh Khoa, Thủ khoa đồ án tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, theo đuổi việc phát triển chất liệu bản địa, từ lụa truyền thống đến vải dệt của đồng bào. Nguyễn Trần Trọng Nghi, Thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025, lựa chọn văn hóa Champa để kể câu chuyện về một Việt Nam đa sắc qua thời trang.

Cũng đến từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Hoàng Hạnh Nguyên - Thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang năm 2026 - tìm cảm hứng từ hình ảnh chim én, biểu tượng của chuyển động và sự đổi thay.

Trong khi đó, Bùi Quỳnh Trang, Thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, dành sự quan tâm cho vẻ đẹp và sức mạnh nội tại của người phụ nữ.

Những thiết kế ấn tượng của các thí sinh

Danh sách còn có Lục Gia Nhật, Phạm Ngọc Như Quỳnh, Trần Huyền Trang, Trịnh Minh Hoàng, Vũ Thị Cúc và Đào Công Quí - những gương mặt được ban tổ chức giới thiệu có thành tích nổi bật tại các trường đại học trên cả nước.

Sự xuất hiện đồng thời của nhóm có thành tích học thuật nổi bật và nhóm được phát hiện qua tuyển chọn cho thấy một bức tranh khá đa dạng: có người bắt đầu từ các nghiên cứu về chất liệu bản địa, có người khai thác văn hóa Champa, hình tượng chim én, trong khi những người khác lại tìm đến xe tăng 390, robot công nghiệp hay gốm Cây Mai.

Thử thách khi thiết kế được trình diễn bởi những gương mặt nổi tiếng

Một điểm khác của Grand Fashion Show là các thiết kế của 36 nhà thiết kế trẻ sẽ được trình diễn bởi người mẫu chuyên nghiệp, Hoa hậu - Á hậu quốc tế, nghệ sĩ và những gương mặt quen thuộc của làng thời trang, giải trí.

Danh sách được công bố có Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, Lê Hoàng Phương cùng nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng. Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng cũng là một trong những gương mặt được nhắc đến trong đội hình trình diễn.

Điều này đồng thời đặt ra một thử thách với những nhà thiết kế còn rất trẻ: Khi người mặc đã có sức hút lớn với công chúng, làm thế nào để chính bộ trang phục vẫn đủ sức khiến người xem ghi nhớ?

Đạo diễn Long Kan cho biết anh đã tính đến điều này khi xây dựng Grand Fashion Show. Theo anh, khán giả nhìn vào một Hoa hậu hay nghệ sĩ nổi tiếng trước là điều tự nhiên, nhưng thay vì tách các nhà thiết kế trẻ ra một sân khấu riêng, chương trình muốn đặt họ vào đúng môi trường mà một nhà thiết kế chuyên nghiệp phải đối diện.

“Đứng cạnh những tên tuổi lớn và tìm cách để người ta nhớ đến thiết kế của mình”, Long Kan nói về thử thách dành cho các gương mặt trẻ.

Những gương mặt nổi tiếng có bề dày chuyên môn đánh giá các thiết kế của thí sinh

Đồng hành với họ còn có Hội đồng Nghệ thuật gồm Thanh Hằng, ST Sơn Thạch, Lê Thanh Hòa, Cường Đàm, Lê Hoàng Phương, Khánh Vân, Mook Karnruethai Tassabut, Thanh Thanh Huyền cùng các gương mặt trong lĩnh vực thời trang, truyền thông và sáng tạo. Hội đồng Chuyên môn gồm Adrian Anh Tuấn, Vũ Việt Hà, Hà Duy, Nguyễn Tiến Truyển và Nguyễn Minh Công.

Từ giảng đường đến một sàn diễn quy mô lớn, những người trẻ lần đầu phải đặt sản phẩm của mình cạnh các tên tuổi đã có nhiều năm kinh nghiệm. Và chính những nguồn cảm hứng khác biệt như xe tăng 390, robot công nghiệp hay các giá trị văn hóa truyền thống có thể trở thành bài toán đầu tiên để họ chứng minh một điều: một ý tưởng chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành thiết kế đủ sức khiến công chúng nhớ đến.