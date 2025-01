"Xin" HoSE gỡ cảnh báo, ITA nhận lại công văn bị huỷ niêm yết bắt buộc

Mới nhất, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã công bố công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA).

Văn bản của HoSE ghi rõ, cổ phiếu ITA hiện đang các diện theo dõi vi phạm gồm (1) diện Cảnh báo do tổ chức niêm yết vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm; (2) diện Kiểm soát do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định;(3) diện Đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/9/2024).

Tính đến hiện tại, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo chưa thực hiện các công bố thông tin sau: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (thời hạn quy định 30/3/2024); báo cáo thường niên năm 2023 (thời hạn quy định 20/4/2024); báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 (thời hạn quy định 29/8/2024); quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TP HCM.

Công ty đã có các văn bản đề nghị tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 vì lý do bất khả kháng.

Về vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có các công văn phản hồi công ty trong tháng 6/2024 và tháng 10/2024, trong đó nêu việc Tân Tạo báo cáo tạm hoãn công bố thông tin là do bất khả kháng nhưng chưa cung cấp các tài liệu, bằng chứng làm cơ sở cho việc đưa ra các lý do bất khả kháng đó.

Tới tháng 9/2024, HoSE có văn bản đề nghị Tân Tạo nhanh chóng khắc phục tình hình vi phạm công bố thông tin. HoSE khi đó cho biết trong tường hợp công ty không khắc phục được, cổ phiếu ITA sẽ rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc. Tuy nhiên, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Vì vậy, HoSE thông báo sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ITA.

Về phía ITA, trong công văn mới nhất vừa gửi HoSE hồi tháng 1/2025, doanh nghiệp cho rằng đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo. Tuy nhiên hơn 17 tháng kể từ khi đủ điều kiện để được đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định, dù công ty đã gửi nhiều công văn báo cáo tình hình và nêu rõ việc đã khắc phục các nguyên nhân, HoSE vẫn chưa phản hồi và không giải quyết.

Theo Tân Tạo, công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thuyết phục các công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 và chuẩn bị cho kỳ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. “Về việc có tìm được đơn vị kiểm toán hay không còn phụ thuộc vào những hành động thể hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư của UBCKNN và HoSE,” văn bản của ITA nêu.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng "lần thứ 9" đề nghị HoSE hủy ngay các quyết định để đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, kiểm soát.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 149 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng, giảm 13%. Công ty cho biết việc cổ phiếu ITA bị đình chỉ giao dịch từ tháng 9 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, khiến các tổ chức tín dụng ngừng cấp vốn và các nhà đầu tư dừng đàm phán mua bán đất, nhà xưởng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu 291,4 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng tăng 15%, đạt 132 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.