Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

01-12-2025 - 19:26 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Kiên Giang, Tiền Giang và Bình Thuận

Chiều 1-12, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 002911) 2 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 30-11. Những tờ vé số trúng đặc biệt còn lại đang được các đại lý "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Những chủ nhân may mắn trúng độc đắc tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

2 vé Kiên Giang trúng đặc biệt đầu tiên đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Mai Trang

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 14 tờ là đại lý vé số Phương 39 ở xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải đặc biệt (dãy số 198430) của vé số Tiền Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt 10 tờ vé số Tiền Giang là tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, vào chiều 1-12, anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng xong cho một nam khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 310717) 1 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 27-11.

Xổ số miền Nam: Những chủ nhân may mắn trúng độc đắc tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

Tiệm vàng Phong Kim Lan đổi thưởng cho chủ nhân trúng đặc biệt 10 tờ vé số Tiền Giang. Ảnh: Tiệm vàng Phong Kim Lan

Ngày 30-11, đại lý vé số Phú Vĩnh cũng đã đổi thưởng cho các chủ nhân trúng đặc biệt tổng cộng 13 tờ vé số Bình Thuận.

"Mới đổi thêm 1 vé nữa là tổng cộng 14 vé, đủ bộ 28 tỉ đồng. Cảm ơn anh trai chọn Phú vinh làm nơi giao dịch" - anh Phú thông tin.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/12, sau khi chuyển nhà cần làm ngay thủ tục quan trọng này kẻo mất tiền triệu

Từ 15/12, sau khi chuyển nhà cần làm ngay thủ tục quan trọng này kẻo mất tiền triệu Nổi bật

Lái xe liên tục không quá 4 tiếng, nếu tắc đường, không có trạm dừng nghỉ… sẽ tính thế nào?

Lái xe liên tục không quá 4 tiếng, nếu tắc đường, không có trạm dừng nghỉ… sẽ tính thế nào? Nổi bật

Chùm ảnh, clip: Hà Nội chìm trong bụi mịn dày đặc

Chùm ảnh, clip: Hà Nội chìm trong bụi mịn dày đặc

19:07 , 01/12/2025
Tin không khí lạnh mới nhất: Từ đêm mai, nhiều nơi mưa to

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ đêm mai, nhiều nơi mưa to

18:13 , 01/12/2025
Vì sao dân mạng nói 'năm 2148 Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2 lần'?

Vì sao dân mạng nói 'năm 2148 Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2 lần'?

17:38 , 01/12/2025
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản" khi chi trả tiền A80

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản" khi chi trả tiền A80

17:18 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên